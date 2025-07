Neymar renova tranças antes do jogo entre Santos e Flamengo pelo Brasileirão

A- A+

Neymar reencontrará o Flamengo em campo após 12 anos com visual retocado. Um dia antes da partida do Santos contra o rubro-negro, nesta noite, pela 14ª rodada do Brasileirão, o craque renovou suas tranças para o jogo na Vila Belmiro. Ele aparecerá com um cabelo em tons claros e detalhes coloridos.

A autora foi a trancista profissional Dani Castela, que vem atendendo o jogador desde maio, quando ele a procurou para fazer tranças finas. Ele surgiu com este visual pela primeira vez na final da Kings League Brasil. Desde então, ela também já atendeu Bruna Biancardi, mulher e mãe de duas filhas de Neymar.

Inclusive, naquela visita, realizada no mês passado, Dani Castela saiu de São Vicente, cidade do litoral paulista próxima a Santos, a pedido de Neymar. Ele estava machucado e enviou um jatinho particular para buscá-la especialmente para renovar suas tranças, e levá-la até Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Desta vez, o jogador está apto para atuar e a trancista foi ao CT Rei Pelé para retocar seu visual para o jogo desta noite. No elenco do Santos, ela também está fazendo as tranças do lateral-esquerdo Souza.

"Dedicação e representatividade. Obrigado, Neymar, por estar confiando o meu trabalho há dois meses. Uma honra", comemorou Dani em publicação no Instagram.

Além de renovar as tranças, Neymar também teve o cabelo retocado pelo barbeiro Yuri. O profissional atende alguns outros jogadores do elenco.

"Nosso monstro renovado", compartilhou Yuri nas redes sociais.

Ainda no treino de ontem, Neymar já apareceu no gramado do CT com as tranças que ostentará na Vila. Esta será a primeira oficial do craque desde que renovou o contrato com o Santos até dezembro deste ano.

Veja também