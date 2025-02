A- A+

EXCLUÍDO Após Neymar, Roberto Firmino é mais um brasileiro excluído por seu time na liga saudita Assim como Neymar, agora Firmino só poderia disputar a Liga dos Campeões asiática e o Mundial de Clubes, no meio do ano

No início deste ano, uma declaração do técnico português Jorge Jesus de que Neymar não deveria ser inscrito no Campeonato Saudita pelo Al-Hilal foi o estopim para que o astro retornasse ao Brasil pelo Santos. Agora, foi a vez de outro atacante brasileiro ficar fora dos planos de um clube da Arábia por seu time: Roberto Firmino.

O Al Ahli, atual equipe de Firmino, o excluiu da lista de inscritos da liga saudita para incluir outro brasileiro, o atacante Galeno, ex-Porto. Aos 27 anos, o atleta começou no futebol goiano, mas fez carreira em Portugal e tem nacionalidade lusitana. Ele custou mais de R$ 300 milhões ao clube árabe e já entrou em campo na última sexta-feira, pela competição nacional

Assim como Neymar, agora Firmino só poderia disputar a Liga dos Campeões asiática e o Mundial de Clubes, no meio do ano. Logo, o ex-jogador do Liverpool terá sua participação na equipe saudita limitada. Ele tem contrato com o Al Ahli até o meio de 2026.

Na segunda-feira, o ex-jogador do Liverpool foi um dos destaques na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sadd, do Catar, pela principal competição asiática. O brasileiro igualou o placar com um golaço de bicicleta, ajudando o time saudita a se manter na liderança do Grupo B.

O corte de Firmino do campeonato nacional fez ressurgir as especulações sobre a vinda de Firmino para o Brasil. O Corinthians - time do qual o atacante de 33 anos se diz torcedor -, o Flamengo e o Palmeiras já foram citados como possíveis destinos. O alagoano de Maceió chegou ao Al Ahli no meio de 2023 e nesta temporada acumula nove gols e cinco assistências em 25 partidas.

