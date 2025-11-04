Neymar, Romário, Helena: futebol e novela são as maiores inspirações para nomes brasileiros

A- A+

Novelas e futebol são as principais influências na escolha dos nomes dos brasileiros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em novo site disponibilizado na manhã desta terça-feira, 4, Nomes do Brasil, o instituto revela quais nomes e sobrenomes são mais comuns no País ao longo das décadas. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022. Maria e José seguem sendo os nomes mais frequentes: são 12 milhões de Marias e mais de 5 milhões de Josés.

O site revela que nomes como Miguel, Helena, Theo e Heitor estão entre os 20 mais comuns entre os nascidos na década atual. E todos eles são nomes recorrentes nas novelas de Manoel Carlos. Helena, por exemplo, é o nome da protagonista do autor em nada menos que dez folhetins. Será que teremos uma geração de Odetes, Solanges e Marias de Fátimas, as protagonistas da recém-encerrada Vale Tudo?

Outra fonte de inspiração recorrente são os jogadores de futebol Rivelino, Romário e Neymar surgem com mais frequência de acordo com os períodos de atuação de cada atleta. Praticamente 70% dos Rivelino recenseados nasceram na década de 1970. Para Romário, o auge foram os anos 1990, com 64% dos recenseados. Na década de 2010, nasceram 60% dos Neymar.





O nome masculino da moda mais recente é Enzo, com mais de 400 mil registros no País a partir do início dos anos 2000 e com pico em 2010. As Valentinas já somam quase 200 mil no mesmo período.

No site, o usuário pode buscar, além dos nomes e sobrenomes, várias outras curiosidades, como a popularidade dos nomes por década e localidade, o ranking geográfico, dados históricos e até um mapa-múndi comparando os nomes e sobrenomes mais populares em diversos países.

A ferramenta também apresenta curiosidades, como o impacto de personagens marcantes de novelas na escolha dos nomes mais comuns em determinados períodos. Em 2010, última atualização do site, o País registrava 130 mil nomes diferentes.

Os mais comuns eram Maria e José, com mais de 11,7 milhões de Marias e 5,7 milhões de Josés. Outros nomes populares na lista eram Ana, João, Antônio e Francisco. Em 2022, o número de nomes passou a 140 mil. Pela primeira vez, o site registrou os sobrenomes: são mais de 200 mil no País, Silva a frente de todos



