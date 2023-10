A- A+

Futebol Neymar rompe ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e passará por cirurgia Brasileiro se machucou na partida contra o Uruguai, na última terça (17), pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

Por meio de nota no site oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o atacante Neymar teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. A lesão foi sofrida na última terça (17), durante jogo do Brasil contra o Uruguai, no Centenário, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogador passará por procedimento cirúrgico, ainda sem data definida para acontecer, e só deve voltar aos gramados, no melhor dos cenários, no final do primeiro semestre de 2024 - prazo que pode ser ampliado a depender da recuperação.

A CBF informou que o departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão de Rodrigo Lasmar, está em contato permanente com o Al-Hilal, clube em que Neymar joga, na Arábia Saudita, para alinhar o processo de recuperação do jogador.

Neymar se machucou após lance envolvendo De La Cruz, do Uruguai. O atleta saiu de maca, chorando, sendo carregado pelos médico para o vestiário, sem conseguir colocar o pé esquerdo no chão.

O camisa 10 da Seleção Brasileira já tinha ficado, de fevereiro a agosto deste ano, fora dos gramados por conta de uma lesão no tornozelo. Vale citar que, na Copa do Mundo de 2022, o jogador desfalcou o Brasil nas partidas contra Suíça e Camarões, na fase de grupos, também por conta de dores no tornozelo, voltando apenas nas oitavas de final, perante a Coreia do Sul.

Com a lesão, Neymar desfalcará o Brasil nas próximas rodadas das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina. Já pelo Al-Hilal, o atacante deve ficar fora do restante do Campeonato Árabe, que termina em maio do ano que vem.

Histórico recente de lesões

Entre 2018 e 2019, o atacante sofreu com lesões sucessivas no pé direito. No ano da Copa da Rússia, o brasileiro teve uma fissura no quinto metatarso — osso localizado na região anterior ao dedo -, e ficou três meses parado. Na temporada seguinte, fraturou o mesmo osso, e novamente precisou de três meses de recuperação.

Em fevereiro de 2018, uma fissura no quinto metatarso — osso localizado na região anterior ao dedo — o tirou de campo por três meses. Menos de um ano depois, ele fraturou o mesmo osso, e novamente precisou de três meses de recuperação. Somando os dois períodos, ele perdeu 38 jogos pelo Paris Saint-Germain, ex-clube dele, e pela Seleção Brasileira.

Apenas dois meses depois de se recuperar da última lesão, em junho de 2019, Neymar rompeu um ligamento do tornozelo direito. O tratamento, de dois meses, fez o jogador precisar ser cortado da Copa América, disputada no Brasil e vencida pelos anfitriões.

A lesão seguinte aconteceu em fevereiro 2021, desta vez, foi no músculo adutor da coxa esquerda. Ele desfalcou o PSG por pouco mais de um mês. Em novembro do mesmo ano, ele rompeu um ligamento do tornozelo esquerdo, e a recuperação durou dois meses e meio.

