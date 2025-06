A- A+

Futebol "Eu quero que ele fique", diz pai de Neymar sobre futuro do filho no Santos O contrato atual do camisa 10 com o clube paulista é válido até 31 de junho

Presente no evento de inauguração do novo CT Rei Pelé, o pai de Neymar demonstrou vontade de que o filho, Neymar Jr., continue no Santos pelos próximos meses. Em entrevista coletiva, o empresário afirmou que o clube alvinegro é o local correto para o jogador, que retornou em fevereiro e possui contrato ativo até o fim de junho.



"O Santos abriu porta para o Neymar se recuperar", disse Neymar Pai. De acordo com ele, o meia precisava jogar para recuperar o mental, afetado depois de tanto tempo sem jogar por conta de lesões. "Sabemos do sonho dele, do que ele quer alcançar", reforçou.



Antes no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque da seleção brasileira chegou a ficar um ano sem entrar em campo depois de uma lesão no ligamento cruzado anterior. No início de 2025, Neymar retornou ao seu clube de formação, o Santos, para estar em melhores condições para disputar a Copa do Mundo de 2026.



Na atual temporada, o jogador atuou em doze partidas com a camisa do Peixe. Sua segunda passagem foi interrompida duas vezes - primeiro por conta de um edema na coxa esquerda, depois, por causa de uma lesão no músculo semimembranoso da mesma perna. "Nós sabíamos das pequenas lesões", afirmou o pai do meia.

"Quando ele está em campo tem tudo, inclusive confusão. Ele é muito intenso, não dá para controlar". Apesar disso, Neymar Pai afirmou que, agora, o filho está estabilizado.



O empresário comentou também sobre as propostas que Neymar recebeu para transferir-se para outros clubes. "Tivemos propostas, o Neymar nunca ficou fora de janela nenhuma e não ficaria fora dessa. Não aceitamos pois ele quer se recuperar um pouco mais, para alcançar o nível ideal", contou.

Recentemente, Marcelo Teixeira, presidente do Santos, comentou que o Fluminense havia apresentado interesse no jogador para o Mundial de Clubes.



Mesmo com as supostas ofertas de outras equipes, o desejo de Neymar Pai é que o filho permaneça no time. "O Neymar está morando aqui novamente, feliz, perto dos amigos e da família. O Santos é o ambiente correto e certo para ele continuar, mas temos que viabilizar muitas situações", concluiu. "Queremos que o nosso menino continue".



O contrato atual de Neymar com o Santos é válido até 31 de junho. Caso o jogador saia, já terá feito todas as partidas possíveis pelo clube.

O último jogo do elenco santista acontece no dia 12, contra o Fortaleza, mas o camisa 10 não poderá participar devido a um cartão vermelho sofrido no jogo contra o Botafogo. A expectativa é manter o atleta no Santos até a Copa do Mundo do ano que vem.

Veja também