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FUTEBOL Gols, comemoração com pôquer e suspensão: saiba como foi o primeiro jogo de Neymar após a Copa Santos empatou com a Chapecoense em jogo pela Sul-Americana, com dois gols de Neymar

Depois de ser poupado no meio de semana de confronto pela Sul-Americana, Neymar se destacou no empate por 2 a 2 do Santos com a Chapecoense, neste sábado, no primeiro jogo do camisa 10 após a Copa do Mundo. O atacante de 34 anos fez os gols do time santista na partida.

Neymar, que não defendia o Santos desde o dia 17 de maio, na Neo Química Arena, em amarga derrota por 3 a 0 para o Coritiba, balançou as redes ainda no primeiro tempo. O camisa 10 tabelou com Barreal dentro da área e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar, aos 35 minutos.

O atacante comemorou fingindo jogar cartas com as mãos, uma referência ao pôquer, uma das paixões do atacante. O jogador participou de torneios após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo e, durante a semana, chegou a publicar um vídeo nas redes sociais rebatendo as críticas pela jogatina.



Apesar do gol, Neymar demonstrou irritação durante boa parte do jogo. Ele não se furtou de reclamar por diversas com o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho e foi premiado com cartão amarelo na segunda etapa, por empurrar os jogadores adversários ao ir tirar satisfações por causa de uma falta no meio-campo.

Como estava pendurado, o camisa 10 está fora do próximo compromisso do Santos no Brasileirão, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro. Diferentemente da Chape, a equipe paranaense faz ótima campanha, está nas primeiras posições do campeonato e venceu o Internacional, neste sábado, por 2 a 0, em Curitiba.

O Santos perdia por 2 a 1 quando Neymar apareceu para evitar o que seria uma derrota vexatória da equipe da Baixada em casa para o lanterna do campeonato. Após a arbitragem marcar pênalti duvidoso em Caballero, o camisa 10 foi para a bola e só deslocou o goleiro para empatar o jogo e fazer seu segundo gol na partida

Diferentemente da eliminação do Brasil, quando também converteu penalidade, desta vez o atacante buscou a bola no fundo das redes e saiu correndo em direção ao meio-campo para acelerar o reinício do jogo. Porém, a partida encerrou com dois gols para cada lado.

Com 22 pontos no Brasileirão até a 20ª rodada, o Santos continua próximo da zona de rebaixamento. O time volta a campo na terça-feira, na Vila Belmiro, quando encara o Universidad Central da Venezuela pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, a equipe brasileira venceu por 4 a 1 e encaminhou a classificação à próxima fase. A presença de Neymar em campo ainda é uma incógnita.

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