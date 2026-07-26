Gols, comemoração com pôquer e suspensão: saiba como foi o primeiro jogo de Neymar após a Copa
Santos empatou com a Chapecoense em jogo pela Sul-Americana, com dois gols de Neymar
Depois de ser poupado no meio de semana de confronto pela Sul-Americana, Neymar se destacou no empate por 2 a 2 do Santos com a Chapecoense, neste sábado, no primeiro jogo do camisa 10 após a Copa do Mundo. O atacante de 34 anos fez os gols do time santista na partida.
Neymar, que não defendia o Santos desde o dia 17 de maio, na Neo Química Arena, em amarga derrota por 3 a 0 para o Coritiba, balançou as redes ainda no primeiro tempo. O camisa 10 tabelou com Barreal dentro da área e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar, aos 35 minutos.
O atacante comemorou fingindo jogar cartas com as mãos, uma referência ao pôquer, uma das paixões do atacante. O jogador participou de torneios após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo e, durante a semana, chegou a publicar um vídeo nas redes sociais rebatendo as críticas pela jogatina.
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Apesar do gol, Neymar demonstrou irritação durante boa parte do jogo. Ele não se furtou de reclamar por diversas com o árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho e foi premiado com cartão amarelo na segunda etapa, por empurrar os jogadores adversários ao ir tirar satisfações por causa de uma falta no meio-campo.
Como estava pendurado, o camisa 10 está fora do próximo compromisso do Santos no Brasileirão, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro. Diferentemente da Chape, a equipe paranaense faz ótima campanha, está nas primeiras posições do campeonato e venceu o Internacional, neste sábado, por 2 a 0, em Curitiba.
O Santos perdia por 2 a 1 quando Neymar apareceu para evitar o que seria uma derrota vexatória da equipe da Baixada em casa para o lanterna do campeonato. Após a arbitragem marcar pênalti duvidoso em Caballero, o camisa 10 foi para a bola e só deslocou o goleiro para empatar o jogo e fazer seu segundo gol na partida
Diferentemente da eliminação do Brasil, quando também converteu penalidade, desta vez o atacante buscou a bola no fundo das redes e saiu correndo em direção ao meio-campo para acelerar o reinício do jogo. Porém, a partida encerrou com dois gols para cada lado.
Com 22 pontos no Brasileirão até a 20ª rodada, o Santos continua próximo da zona de rebaixamento. O time volta a campo na terça-feira, na Vila Belmiro, quando encara o Universidad Central da Venezuela pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, a equipe brasileira venceu por 4 a 1 e encaminhou a classificação à próxima fase. A presença de Neymar em campo ainda é uma incógnita.