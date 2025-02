A- A+

FUTEBOL Neymar se diz chateado com Jorge Jesus após polêmica: "Colocaram minhocas na cabeça dele" Após a partida, em entrevista à CazéTV, o atacante comemorou o retorno e voltou a falar sobre a saída do Al Hilal

Neymar enfim fez sua estreia no futebol brasileiro. O atacante entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP e voltou a atuar pelo Santos depois de 12 anos, justamente no dia em que completou 33 anos.



Após a partida, em entrevista à CazéTV, o atacante comemorou o retorno e voltou a falar sobre a saída do Al Hilal. Ele se disse chateado com o técnico Jorge Jesus, que o criticou em termos físicos na reta final de sua passagem pelo clube saudita.





Eu estou pronto para jogar. Obviamente não vou conseguir jogar 90 minutos. Venho de um bom tempo machucado, uma lesão super grave. Depois voltei e acabei me machucando por diversos motivos. A base de treino eu tinha, precisava de jogos, estar em campo, onde me sinto feliz e à vontade comentou ele sobre a partida, antes de abordar as falas de Jesus:

Foram essas as discussões que tive recentemente. Obviamente fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando falou que eu não estava em condições iguais às da equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Eu demonstrava que estava apto a jogar, em condições iguais aos dos atletas. Quando a gente fazia coletivo, quem decidia e fazia os gols era eu. Colocaram um monte de minhocas na cabeça dele. Nem gosto de falar sobre isso, criar esses assuntos polêmicos. Mas é a realidade. Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando entrasse em campo ia demonstrar uma coisa diferente. Fica aí, o campo fala, é o único lugar onde eu consigo me defender, dentro das quatro linhas. Aqui dentro é onde consigo me defender de todas as críticas, das falas, do que pensam de mim.

As críticas de Jesus foram no dia 16 de janeiro, em entrevista coletiva na Arábia Saudita. O técnico foi perguntado sobre a possibilidade de não inscrição de Neymar na Liga Saudita e falou sobre as questões físicas. Naquela época, já circulavam rumores de que o atacante poderia deixar o clube, o que acabou se confirmando semanas depois do mal estar:

Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe disse Jesus na ocasião.

