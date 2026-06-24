Neymar se emociona com filhos após estrear em sua quarta Copa: 'Estou feliz, deu tudo certo'
O camisa 10 entrou aos 31 minutos do segundo tempo no lugar de Matheus Cunha
A cena após o apito final da vitória por 3 a 0 diante da Escócia comoveu. Depois de 981 dias sem entrar em campo com a seleção brasileira, Neymar voltou a defender o país na reta final da partida diante da Escócia e celebrou com abraço caloroso em seu filho, Davi Lucca, que desceu das arquibancadas. Ainda deu um beijo na cabeça do garoto Depois, foi em direção à mulher Bruna Biancardi e às pequenas Mavie e Mel. Satisfeito com os primeiros minutos após árdua luta contra as lesões, o camisa 10 comemorou demais a volta em sua quarta Copa do Mundo.
Neymar entrou aos 31 minutos do segundo tempo no lugar do centroavante Matheus Cunha. Deu um abraço forte no companheiro e, com mãos abertas, parecia pedir proteção divina. Foram poucos minutos, suficientes para tentar um finalização, travada pela marcação, e para trocas de passes com Vini Jr.
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Em papo rápido com o pentacampeão Denilson, comentarista da TV Globo, Neymar não escondeu sua alegria e satisfação por concluir o esperado retorno. "Estou feliz, deu tudo certo, estou 100% (recuperado da lesão na panturrilha sofrida em seu último jogo pelo Santos, há mais de um mês)", disse, com sorriso no rosto e alívio na alma.
Antes da partida, ciente que finalmente estava relacionado por Carlo Ancelotti, Neymar usou uma frase bíblica para celebrar o momento. "Pois o senhor, o meu Deus, luta minhas guerras e garante minha vitória."
Ao se garantir "100%", Neymar manda o recado ao técnico Carlo Ancelotti que está à disposição para ajudar ainda mais a seleção brasileira nesta Copa do Mundo em campo. O próximo duelo, já em mata-matas (segunda-feira, às 14 horas de Brasília), será em Houston, e hoje o oponente seria o Japão, mas há possibilidade de ser a Suécia ou menos provável, a Holanda.