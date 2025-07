A- A+

FUTEBOL Neymar se pronuncia explicando discussão com torcedor do Santos Atacante protagonizou bate-boca acalorado após derrota para o Internacional

Após repercussão da discussão entre o atacante Neymar e um torcedor do Santos na derrota da equipe para o Internacional por 2 a 1, na quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador fez a primeira publicação a respeito do assunto. Ele não pediu desculpas, mas ressaltou que as falas do torcedor foram de cunho pessoal e o fizeram perder o controle.

"No calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo, ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar! O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, jogo estava parado). Falar que eu sou mercenario junto ao meu pai, falar da minha família/amigos.. desculpa mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho) Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo! E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair! Santos futebol clube é uma das minhas maiores paixões e enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube.. vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível pra conseguir colocar o Santos onde merece estar. Saudações Nação Santista", escreveu.

Cobrado pelo torcedor santista Neymar teria dito durante a partida, que ao final do confronto iria na arquibancada. Durante a discussão, o torcedor do Peixe pediu para o craque santista honrar a camisa, e ele respondeu que "está dando a vida".





Assim que o jogo terminou, Neymar se dirigiu ao setor das cadeiras inferiores da Vila Belmiro e discutiu com o torcedor. O camisa 10 bateu boca com Alex até receber a companhia do goleiro João Paulo, que o retirou da discussão.

A curiosidade sobre o que eles teriam dito um ao outro foi sanada pelos dubladores Velloso e Gustavo Machado, que costumam fazer a leitura labial do que jogadores falam durante as partidas.

— Tu não é machão? Vai lá encontrar a gente no vestiário agora. Cala sua boca e vai lá. Olha aqui, ô arrombado. Vai tomar no seu c..., eu to dando a vida aqui, filho da p... Eu tô dando a vida aqui, c... Para de me xingar, filho da p... Tu acha que eu tô fazendo o que aqui? — disse Neymar ao torcedor do Santos.

Veja o que Neymar disse na discussão

Durante a partida, Neymar participou bem do jogo, mas não evitou a segunda derrota seguida do Santos. O camisa 10, inclusive, acertou a trave depois de um chute de pé esquerda já nos acréscimos do segundo tempo. A bola correu em cima da linha e permitiu ao goleiro Rochet se recuperar e fazer a defesa.

Torcedor pede desculpas

O torcedor do Santos que discutiu com o Neymar após o apito final da partida contra o Internacional, na Vila Belmiro, ontem, pediu desculpas à torcida santista e ao camisa 10 nas redes sociais. Alex explicou que se exaltou um pouco na cobrança e afirmou que foi um pouco ríspido nas palavras com o craque brasileiros.

— Queria pedir desculpas para todos os torcedores do Santos. Eu me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar. Fui um pouco ríspido. Não tem como pedir ‘por favor’ para ele. Usei algumas palavras de baixo calão. Ele também me xingou, mas foi no calor do jogo, no momento — disse o torcedor do Santos.

Veja também