A- A+

Futebol Jornal espanhol critica "desaparecimento" de Neymar das convocações da seleção Para o AS, jogador deixou de ser pauta no Brasil e vê cada vez mais distante a chance de disputar a Copa de 2026

A ausência de Neymar da convocação da seleção brasileira já não causa barulho nem questionamentos. Pelo menos é o que aponta o jornal espanhol AS, que publicou uma análise dura nesta sexta-feira sobre o momento do atacante do Santos e seu futuro sob o comando de Carlo Ancelotti.

Segundo a publicação, Neymar está novamente lesionado e não deve voltar antes de novembro do ano que vem. Mas, para além da condição física, chama a atenção o silêncio em torno de seu nome: “Desta vez, a ausência de Neymar não foi notícia; sabia-se que ele não seria elegível. A novidade é que ninguém questionou Ancelotti sobre uma possível futura convocação do atacante.”

O AS recorda a polêmica anterior, quando Neymar afirmou que não havia sido convocado por uma “questão técnica”. O técnico italiano respondeu na mesma linha: “Ele tem razão, [a ausência dele] é uma decisão técnica baseada em muitas coisas. Eu sei o que o jogador está fazendo e os problemas que ele teve. Ninguém pode contestar o nível técnico do Neymar; o que estamos avaliando é a condição física dele, mas não só a dele, mas a de todos os jogadores.”

Em outro trecho, Ancelotti deixou clara a filosofia que adota na seleção: “Qualidade, estar 100% fisicamente, se encaixar bem e jogar bem pela equipe, não individualmente. Talvez haja jogadores com menos qualidade, mas que se adaptam melhor e podem ser mais efetivos para a equipe.”

O jornal espanhol aponta que Neymar corre contra o tempo para manter vivo o sonho de disputar o próximo Mundial. “O atacante do Santos corre contra o tempo para embarcar no trem que o levará à Copa do Mundo de 2026”, escreveu o AS.

Ainda em novembro, o Brasil terá amistosos contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris, ambos novamente sem Neymar. Para o diário, as chances do jogador estão cada vez menores: “Embora Ancelotti não tenha descartado a possibilidade de ele ser incluído na lista da Copa do Mundo, será quase impossível que o nome de Neymar conste nela se o jogador não atingir seu auge físico.”

Veja também