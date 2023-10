A- A+

Seleção Brasileira Neymar sofre torção no joelho esquerdo e é substituído aos prantos contra Uruguai Camisa 10 ainda fará exames mais complementares, mas suspeita é de lesão grave

O camisa 10 da Seleção Brasileira Neymar Jr. deixou o jogo contra o Uruguai na reta final do primeiro tempo por conta de uma torção no joelho esquerdo. Após arrancada no meio campo, Neymar conseguiu se desvencilhar da marcação, mas ao pisar, sofreu a lesão e imediatamente pediu substituição.

Ao fim da primeira etapa, Neymar não conseguiu pisar para ir ao vestiário e deixou o campo com ajuda. Exames serão feitos nas próximas horas para diagnosticar a gravidade da lesão. Ainda assim, a suspeita inicial é de que se trata de uma contusão grave.

Para o lugar de Neymar, Diniz optou por Richarlison. Gabriel Jesus, antes centroavante, ocupou a posição do camisa 10.

Veja também

Eliminatórias Apático, Brasil perde Neymar lesionado e é derrotado pelo Uruguai, pelas Eliminatórias