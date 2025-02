A- A+

FUTEBOL Neymar sonha com "último baile" no Barcelona e mira retorno à Europa no meio do ano, diz rádio Jogador tenta "convencer" dirigentes catalães e de outros clubes grandes do continente que ainda é um jogador de elite

O objetivo de Neymar na volta ao Santos é claro: mostrar com gols, assistências e boas atuações que ainda é um jogador de elite. É o que destaca a rádio espanhola Cadena Sur, segundo a qual o craque brasileiro deseja voltar à Europa já na janela de transferências do verão europeu, no meio do ano, ao fim do contrato com o Peixe. O sonho do atacante é voltar ao Barcelona para um "último baile".

No Santos, Neymar "pretende voltar a ser o jogador que surpreendeu o mundo, ou pelo menos uma versão muito parecida dele". Por isso, segundo a Cadena Sur, decidiu retornar ao futebol brasileiro, onde cresceu e ganhou notoriedade antes do "grande salto" para o Barcelona. A estratégia é deixar para trás a "experiência mal-sucedida" na Arábia Saudita, onde pouco atuou em razão de graves lesões.





A rádio destaca que o auge do jogador se deu nas temporadas de 2015, quando ganhou o título da Liga dos Campeões ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, no Barcelona, e na temporada 2019/20, quando ajudou a levar o Paris Saint-Germain à final da Champions, mas perdeu para o Bayern de Munique de Hansi Flick, atual treinador do Barça.

O desafio agora, diz a rádio, é convencer os dirigentes de grandes clubes da Europa — principalmente blaugranas e Flick — de que poderia somar à equipe como um atleta de alto nível.

"Neymar Junior é um novo jogador de futebol. As lágrimas na apresentação pelo Santos são as de quem tem como objetivo relançar a carreira profissional. Para isso, ele decidiu voltar para casa, cercado por sua família e amigos. Lá, ele tentará novamente jogar seu melhor futebol defendendo as cores do Santos em um campeonato menos exigente como o Brasileiro. Consistência, boas atuações, assistências e gols com um único objetivo: retornar à Europa neste verão", destaca a rádio.

As informações sobre os "planos de Neymar" foram detalhadas pelo jornalista Santi Ovalle, do SER Catalunya, na quinta-feira, no programa Què T'Hi Jugues. O jogador daria preferência a uma eventual oferta do Barcelona, embora o diretor de futebol do clube, Deco, já tenha dito em entrevistas passadas que os altos custos envolvidos na contratação do atacante seriam um obstáculo.

"Esse é o sonho de Neymar Jr., retornar ao que um dia foi sua casa, retornar ao Barcelona e estrelar o 'Último Baile' vestido de Barça. O que não sabemos é se esse é o 'humor' do Barcelona, embora o imprevisível possa acontecer com Joan Laporta como presidente do clube", relata o veículo espanhol.

