REDES SOCIAIS Neymar tem conta hackeada em rede social As publicações feitas na conta do jogador já foram apagadas

Terceiro jogador de futebol no mundo com mais seguidores nas redes sociais, o atacante Neymar teve a conta no Twitter hackeada na tarde desta terça-feira (28). O responsável pela invasão chegou a fazer algumas publicações na conta do craque brasileiro, uma delas proferindo xingamentos ao perfil oficial do Choquei, um site de fofoca.

Bastante ativo nas redes sociais, a conta do atacante do PSG ainda está no ar, mas as twittadas publicadas pelo hacker já foram apagadas. Ainda assim, o assunto entrou na lista dos assuntos mais comentados do momento.

A publicação feita diretamente ao Choquei chegou a ter quase 19 mil curtidas em poucos minutos, antes de ser apagada. Em uma das publicações, o hacker que se identificou como Zestyx64, ainda deixou um "Tamo Junto" ao atacante da Seleção Brasileira.

Rafaella Santos, irmã do atleta e influencer digital, também teve sua conta no Twitter invadida pelo mesmo autor. Em uma das twittadas na conta de Rafaella, houve uma dedicatória para Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar.

