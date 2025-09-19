Neymar tem lesão muscular e desfalca o Santos no clássico com o São Paulo

A- A+

O astro Neymar virou problema de última hora para o técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos. O jogador ficou fora do treinamento desta sexta-feira por causa de um problema físico e não vai enfrentar o São Paulo no clássico marcado para domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Neymar deixou o treino da última quinta-feira no CT Rei Pelé com dores na coxa direita. Nesta sexta, ele foi submetido a exames de imagem que constataram lesão no músculo reto femoral da coxa direita.



Segundo o clube, o atacante iniciou tratamento no Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol (Cepraf) sob orientação do departamento médico.



O técnico argentino já começa a pensar em um substituto para encarar o rival da capital paulista. O meio-campista Victor Hugo, ex-Flamengo, é uma das opções.

O departamento médico do clube trabalha para tentar recuperar o craque em um momento em que o Santos precisa somar pontos para tentar sair das últimas colocações na competição.



A equipe, que vem de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos, soma 23 pontos, e tem somente um de vantagem para o Vitória, 17º colocado e primeiro time que abre a zona de rebaixamento do Nacional.



Além do principal astro do elenco, Vojvoda tem ainda mais dois desfalques. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-direito Igor Vinícius cumprem suspensão e estão fora. A dúvida está no gol, já que Gabriel Brazão se recupera de pancada na cabeça que sofreu no duelo com o Atlético-MG. Caso fique fora, Diógenes será escalado.

