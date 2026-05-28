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LESÃO Neymar tem lesão na panturrilha confirmada e está fora dos amistosos contra Panamá e Egito Diagnóstico foi confirmado nesta quinta-feira (28) pelo médico da Seleção Brasileira Rodrigo Lasmar

O médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rodrigo Lasmar, confirmou na manhã desta quinta-feira (28) que o atacante Neymar sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha. O diagnóstico foi obtido após exames complementares realizados na Granja Comary, em Teresópilis (RJ), durante a apresentação dos convocados para a Copa do Mundo.



Com o prazo de recuperação de duas a três semanas, a participação do camisa 10 nos amistosos contra Panamá, no dia 31 de maio, e Egito, no dia 6 de junho, está descartada.



"Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que identificou uma lesão de grau dois na panturrilha, não apenas um edema. Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa, a princípio, é essa", declarou Lasmar durante o pronunciamento oficial.



Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, confirma lesão de grau 2 de Neymar e recuperação entre 2 a 3 semanas pic.twitter.com/lQ8114MT9o — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 28, 2026



Entenda o caso

Neymar sentiu o problema físico no dia 17 de maio, véspera da convocação, durante a derrota por 3 a 0 do Santos para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.



Na quarta-feira (27), o atleta não participou do primeiro treino da Seleção, pois foi encaminhado para realizar exames de imagem visando entender o grau do edema na panturrilha.

Neymar atuando pelo Santos. Foto: Raul Baretta/ Santos FC



Em nota, a CBF confirmou a ausência do camisa 10 e a realização das atividades físicas, mas informou que "nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira".



Sem Neymar em campo, o Brasil ainda fará mais três treinamentos na Granja Comary antes do primeiro amistoso contra o Panamá, neste domingo (31), às 18h30, no Maracanã.

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