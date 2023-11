Neymar terá alta em até 48h após cirurgia no joelho esquerdo: "Deu tudo certo"

A- A+

O atacante Neymar, do Al Hilal e da seleção brasileira masculina de futebol, terá alta em até 48 horas após cirurgia com sucesso no joelho esquerdo que terminou na tarde desta quinta-feira (2). A operação, que durou pouco mais de quatro horas, foi liderada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG.

— Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior e o reparo das lesões meniscais. A cirurgia foi um sucesso, ficamos muito satisfeitos. Ele deve ficar no hospital por 24 ou 48h, a depender da evolução clínica. A partir disso, ele segue para reabilitação fisioterápica — explicou Lasmar à imprensa após a cirurgia.





Neymar está internado no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Juan David Peña Duque, diretor médico do Al Hilal, acompanhou o procedimento e esteve ao lado de Lasmar no comunicado.

A tendência é que, assim que tiver alta, o atacante retorne para sua casa em Mangaratiba, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro, onde seguirá com a recuperação. Após a cirurgia, ele postou foto no hospital: "Deu tudo certo. Obrigado pels mensagens e agora é foco na recuperação", escreveu.

Neymar se lesionou no fim do primeiro tempo da derrota por 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, no dia 17 de outubro, em Montevidéu. O atleta se chocou com o meia De La Cruz e torceu o joelho esquerdo ao pisar no chão. Neymar viajou para São Paulo, onde passou por exames no dia seguinte que constataram a lesão.

