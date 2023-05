Neymar terá cruzeiro temático saindo de Santos, em dezembro

A- A+

Com futuro incerto no Paris Saint-Germain, Neymar ainda não sabe onde estará na próxima temporada. Fora de combate desde fevereiro, após ter que passar por cirurgia no tornozelo, o atacante brasileiro está investindo na vida também fora dos gramados. Nesta segunda-feira (29), o camisa 10 anunciou o projeto "Ney em Alto Mar".

Trata-se de um cruzeiro personalizado, que navegará pelo Brasil entre os dias 26 e 29 de dezembro deste ano com a presença do atleta a bordo. Ainda sem muitos detalhes, o navio terá como ponto de saída o porto de Santos. Em seguida, fará uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro, e volta para a cidade do litoral paulista.

Prepare-se. Vem aí o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos.



NEY EM ALTO MAR.

De 26 a 29 de dezembro de 2023.#NeyemAltoMar #CruzeiroNeymar pic.twitter.com/LS6T8h2Dlz — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) May 29, 2023

