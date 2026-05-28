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Futebol Neymar teve oito lesões e jogou o equivalente a 66 partidas desde a última Copa do Mundo É como se, em quatro anos, o atacante tivesse jogado uma temporada europeia completa

As lesões não têm sido exceções na carreira de Neymar, principalmente desde a última Copa do Mundo, em 2022. Desde o Mundial do Catar, o atacante se machucou oito vezes, incluindo a lesão muscular de grau 2 que ameaça sua participação na Copa da América do Norte.

A saúde de Neymar fez com que, no último ciclo, ele estivesse em campo por 5.986 minutos, número equivalente a 66,5 partidas. É como se, em quatro anos, o atacante tivesse jogado uma temporada europeia completa.

Outros atacantes da seleção brasileira superam e muito Neymar no dado. Entre jogos do Brasil e do Barcelona, Raphinha atuou por 12.412 minutos, equivalente a 138 partidas, entre a Copa de 2022 e a apresentação na Granja Comary, nesta semana.

No mesmo período, Vinicius Júnior, somando jogos pela seleção e pelo Real Madrid, teve 17.123 minutos, equivalente a 190,25 jogos.

Em 2026, Neymar vinha com a melhor sequência no intervalo. Ele somou 1.265 minutos em 15 jogos pelo Santos. Na primeira temporada de volta, o atacante também teve períodos em que foi poupado, mesmo sem lesão. Entre setembro de 2025 e o fim da temporada, atuou por 1.215 minutos.

Foi quando Neymar chegou a jogar três partidas lesionado, no fim do ano. Ele atuou com lesão no menisco, diante do risco de rebaixamento que o Santos enfrentava. Quando a temporada acabou, o jogador passou por cirurgia que o tirou do começo de 2026.

"O Neymar é como outro jogador dentro do grupo, mais um jogador importante entre os 26 convocados. Neste momento, ele está cuidando da lesão e querendo voltar a treinar primeiro, passo a passo, para estar bem de saúde. Só depois para pensar em protagonismo. O primeiro pensamento tem que ser a saúde", disse Casemiro, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

A comissão técnica da seleção brasileira vai avaliar até 12 de junho se Neymar terá ou não condições de disputar a Copa do Mundo. Ele fará o tratamento da lesão grau 2 na panturrilha direita integrado ao elenco que se prepara para a competição e viajará aos Estados Unidos na próxima segunda-feira, salvo algum agravamento do quadro atual.

A previsão é de que ele só possa voltar a jogar na segunda partida do Brasil na Copa, em 19 de junho, contra o Haiti. A participação nos amistosos contra Egito (dia 6) e Panamá (dia 13) já está descartada.

No dia da convocação, o técnico Carlo Ancelotti tinha duas listas prontas para anunciar os convocados para o Mundial de 2026: uma com Neymar e outra sem ele. Uma conversa com o camisa 10 dias antes, na qual o jogador concordou em começar a competição como reserva, selou sua ida aos Estados Unidos.

A lesão veio na véspera do anúncio, em jogo do Santos contra o Coritiba. O clube santista informou que não havia problema grave e, após o diagnóstico de lesão grau 2, garantiu ter compartilhado todas as informações com a CBF.

Há preocupação entre os atletas, segundo apuração do colunista do Estadão Marcel Rizzo. João Pedro, do Chelsea, está de sobreaviso caso Neymar seja cortado. Outro atleta visto como opção é Pedro, do Flamengo.

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