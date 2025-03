A- A+

FUTEBOL Neymar tranquiliza torcida e minimiza medo de lesão após vitória do Santos: "Melhor me poupar" Jogador pediu para sair do campo após abrir o placar com gol de falta; Santos fez 2 a 0 contra Bragantino

Neymar tentou tranquilizar os fãs após ter pedido para ser substituído durante a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Bragantino neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Neymar abriu o placar para o seu time aos nove minutos, em cobrança de falta, ajudando o Santos a avançar para as semifinais do torneio.

No entanto, o atacante brasileiro saiu aos 76 minutos com um problema na coxa e teve que receber tratamento no banco.





Neymar escreveu no Instagram: "Estou bem, me senti desconfortável e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava uma partida com essa intensidade... Estou muito feliz por estar voltando à minha melhor forma física! Obrigado a todos pelas mensagens."



O técnico do Santos, Pedro Caixinha, disse em entrevista coletiva após o jogo que Neymar será avaliado nesta quarta-feira, quando o time retornar aos treinos.

Neymar fez apenas sete aparições em mais de 18 meses pelo time saudita Al Hilal devido a lesões antes de retornar ao seu clube de infância, o Santos, como agente livre na janela de transferências de inverno.

O gol de domingo foi o terceiro de Neymar nos últimos quatro jogos pelo Santos.

