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COPA DO MUNDO Neymar treina com bola e fica próximo de retornar aos gramados Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o jogador de 34 anos ainda não fez estreia nesta Copa do Mundo

Ao lado dos jogadores que não entraram em campo contra o Haiti, o atacante Neymar participou do treinamento com bola deste sábado (20), em Nova Jérsei.

O jogador de 34 anos se recupera de lesão na panturrilha direita e ainda não conseguiu estrear na atual edição da Copa do Mundo.

Durante a coletiva após a vitória por 3 a 0 contra os haitianos, o técnico Carlo Ancelotti avisou que o experiente atacante participaria do treino com os demais companheiros.

"Sim. Neymar vai treinar amanhã (sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia", afirmou.

O jogador é uma das grandes esperanças da torcida brasileira para tentar conquistar o sexto título mundial. Neymar está fora dos gramados há mais de um mês, quando sofreu a lesão na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no último compromisso antes da convocação final.



Com a expectativa para a estreia oficial do camisa 10 nesta edição, o Brasil retorna aos gramados na quarta-feira (24), contra a Escócia, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. A equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa da vitória para manter a primeira colocação do grupo C.



Além da vitória "quase obrigatória", o saldo de gols deve pesar na balança nessa última rodada. Na outra partida da chave, a seleção do Marrocos enfrenta o Haiti e tentará tirar a vantagem dos brasileiros. O embate acontece no mesmo horário, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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