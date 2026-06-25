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COPA DO MUNDO Neymar usa lema de Hamilton após voltar a jogar na Copa e recebe apoio do piloto nas redes A conexão entre os dois rapidamente repercutiu nas redes sociais. O perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram comentou a publicação de Neymar e destacou a coincidência entre as mensagens

Voltando a atuar pela seleção brasileira depois de quase mil dias, Neymar compartilhou nas redes sociais uma mensagem que chamou atenção dos fãs do futebol e do automobilismo. O camisa 10 publicou uma foto emocionado em campo após a vitória do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo e utilizou uma frase que ficou marcada recentemente por Lewis Hamilton.



Na legenda da publicação, Neymar escreveu "REMEMBER WHO YOU ARE" ("Lembre-se de quem você é", em tradução livre). A frase foi utilizada por Hamilton após encerrar um longo jejum de vitórias na Fórmula 1 ao vencer um Grande Prêmio no dia 14 de junho.





A publicação aconteceu poucas horas depois de Neymar voltar a vestir a camisa da seleção brasileira em uma partida de Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita, o atacante entrou durante o segundo tempo do triunfo sobre a Escócia e recebeu grande apoio dos torcedores presentes no estádio.



A conexão entre os dois esportistas rapidamente repercutiu nas redes sociais. O perfil oficial da Fórmula 1 no Instagram comentou a publicação de Neymar e destacou a coincidência entre as mensagens dos atletas.



A volta de Neymar representa um reforço importante para o técnico Carlo Ancelotti na sequência da Copa do Mundo. Após ficar fora dos primeiros compromissos por conta da lesão, o camisa 10 ganhou seus primeiros minutos no torneio e agora busca recuperar ritmo para ajudar o Brasil na fase decisiva da competição.

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