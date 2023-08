Neymar vai estrear hoje na Liga saudita? Veja escalações de Al-Hilal x Al-Raed e onde assistir

A- A+

Pela terceira rodada do Campeonato da Arábia Saudita, o Al-Hilal enfrenta o Al-Raed nesta quinta-feira (24), às 15h (horário de Brasília).

Principal contratação da janela milionária do Al-Hilal, Neymar não vai a campo nesta tarde. Com lesão na coxa, os torcedores devem esperar um mês para a estreia do brasileiro. Na última quarta-feira (23), ele participou de treinamentos em separado no campo.

A convocação do jogador por Fernando Diniz, na última semana, revoltou o técnico português Jorge Jesus.

O Al-Raed perdeu seus dois primeiros jogos na competição, enquanto o Al-Hilal venceu na estreia e empatou na última rodada.

Prováveis escalações:

AL-RAED

André Moreira; Al-Jayzani, Oumar Gonzalez, Al Fahad e Alsubaie; Al Dossary, Al Beshe, Loum e Sunbul; Sayoud e Júlio Tavares. Técnico: Igor Jovićević.

AL-HILAL

Al Maiouf; Abdulhamid, Bulayhi e Nasser Al-Dawsari; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Michael, Malcom e Salem Al-Dawsari; Alhamdadan. Técnico: Jorge Jesus.

Onde assistir: Bandsports e Canal GOAT (youtube).

