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Convocação Neymar vai ser convocado por Ancelotti? Confira informações sobre a lista da Seleção Brasileira O treinador italiano chamará 26 atletas nesta segunda-feira (16) para os amistosos contra a França e Croácia

Uma das maiores dúvidas para a convocação da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), às 15h30 (horário de Brasília), é sobre a presença ou não de Neymar na lista de Carlo Ancelotti.

A lista desta semana é importante por ser a última antes da definitiva para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Uma ausência nesta segunda pode significar ficar de fora do Mundial.

Os jogadores convocados pelo técnico italiano vão participar dos amistosos França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. As duas partidas serão disputadas nos Estados Unidos.

Neymar na lista

Ausente de todas as listas do técnico Carlo Ancelotti, Neymar vive a expectativa de retornar à Seleção na reta final de preparação para a Copa do Mundo 2026.

Na atual temporada, o atacante do Santos participou de apenas quatro jogos, com dois gols marcados e uma assistência.

A última aparição em campo foi no clássico desse domingo (15), contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Apesar da assistência para o gol de Gabriel Barbosa, Neymar teve uma atuação discreta.

O técnico italiano, inclusive, chegou a ir ao estádio do Mirassol para assistir o duelo entre Mirassol e Santos, pelo Brasileirão. O principal objetivo era acompanhar o craque do Santos, mas o atleta foi poupado da partida e não entrou em campo.

Depois do jogo contra o Corinthians, Neymar admitiu as expectativas pelo retorno à Seleção Brasileira em entrevista ao Premiere.

"Estou trabalhando para isso, obviamente meu desejo é voltar a jogar pela Seleção e jogar uma Copa do Mundo. Isso cabe à comissão escolher. Se eu estiver lá ou não, sempre torcerei pela Seleção", disse Neymar para o Premiere na saída de campo.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira?

A convocação da Seleção Brasileira desta segunda terá transmissão do canal de Youtube da CBF: CBF TV.



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