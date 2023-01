A- A+

PELÉ Neymar vem ao Brasil para participar do funeral de Pelé Atacante embarcou para Santos na noite de domingo, de acordo com a imprensa francesa; viagem foi autorizada pelo PSG

O atacante Neymar embarcou para o Brasil na noite deste domingo para participar do velório de Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, de acordo com a imprensa francesa. O brasileiro jogou profissionalmente pelo Santos entre 2009 e 2013 e tinha amizade com o Rei do Futebol. O funeral começa nesta segunda-feira, a partir das 10h.

Neymar viajou no mesmo dia em que sua equipe, o PSG, foi derrotada pelo Lens no campeonato francês por 3x1. O atacante estava suspenso e não entrou em campo.

Segundo o L'Equipe , Neymar deve comparecer às homenagens prestadas a Pelé. A viagem foi autorizada pela diretoria do PSG, de acordo com a publicação.

Neymar não escondeu a emoção após o anúncio da morte de Pelé. O atleta usou as redes sociais para homenagear o Rei do Futebol.

"Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil", escreveu Neymar.

"O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!", acrescentou.

Morte do Rei do Futebol

O maior jogador de todos os tempos faleceu na última quinta-feira em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon. Pelé estava internado no hospital Albert Einstein desde o dia 29 de novembro.

Edson Arantes do Nascimento morreu por insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon, segundo o atestado de óbito do 30º Registro Civil e Tabelionato de Notas do Ibirapuera, em São Paulo.

