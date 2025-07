A- A+

Futebol Neymar x Sport: relembre a única aparição do craque brasileiro na Ilha do Retiro Com 17 anos, o jovem jogador ainda ajudou no gol da equipe santista

Era uma quarta-feira à noite, 7 de outubro de 2009, Sport e Santos se enfrentavam pela 28ª rodada do Série A daquele ano, na Ilha do Retiro. Os Meninos da Vila viam o raio cair no mesmo lugar outra vez e apostavam suas fichas em um garoto de 17 anos: Neymar.

Comandados por Vanderlei Luxemburgo, o Santos estava repleto de desfalques e vinha de uma sequência de três jogos sem vitória. Por outro lado, ainda assombrado pela eliminação na Libertadores, o Sport era vice-lanterna.

Empurrado pela torcida, o Sport perdeu duas grandes chances no primeiro, uma com Paulinho e outra com Vandinho. Mas na primeira grande chance que teve, o time paulista não perdoou.

O experiente Kléber Pereira escorou de peito para Neymar, o garoto acionou Felipe Azevedo - ex-Sport -, a bola até correu demais, mas na tentativa do zagueiro Igor afastar, ela bateu em Azevedo, que ficou de frente para o gol e teve calma para bater no canto de Magrão.

Ao ser substituído, Neymar cumprimentou o professor Vanderlei Luxemburgo - Foto: Arquivo Folha de Pernambuco/Diego Nigro

Neymar atuou por cerca de 66 minutos na vitória por 1x0. No segundo tempo, o jogador foi substituído por Róbson.

Naquele ano, o Santos ficou apenas na 12ª posição, mas na temporada seguinte viu o time explodir com atuações históricas de Neymar, Paulo Henrique Ganso, Robinho e André. O Sport terminou o Brasileirão na lanterna com 31 pontos e disputou a Série B em 2010.

Primeiro turno

Ainda durante o primeiro turno, na 9ª rodada da Série A, na Vila Belmiro, o craque também jogo e ajudou a decidir o confronto. Neymar entrou após o intervalo e foi dele a assistência para Paulo Henrique Ganso marcar de cabeça o único gol da partida.

Neste sábado (26), Neymar deve estar presente na Ilha do Retiro pela segunda vez. O jogo entre Sport e Santos, às 18h30, será válido pela 17ª rodada da Série A. Ambos times brigam para fugir da zona de rebaixamento.



Veja também