A- A+

brasil Neymar: 9% dos brasileiros ouvidos em pesquisa acreditam que poderiam ser melhores que o jogador Vinicius Junior também aparece entre os "superáveis" em levantamento com torcedores do país

Numa mesma pesquisa em que 47% dos brasileiros apontaram ter capacidade para se tornarem jogadores profissionais, uma estatística curiosa mostrou a percepção pública do nível de jogo praticado por alguns dos principais nomes do pais. Entre as mais de 2 mil pessoas ouvidas pelo Bolavip Brasil e pela Research Without Barriers, 9% dizem acreditar serem melhores que Neymar.

A pesquisa ouviu 2.033 torcedores brasileiros entre 25 e 28 de novembro do ano passado. Participaram pessoas a partir dos 18 anos e de todas as regiões do país.

O craque do Santos e maior artilheiro da história da seleção brasileira não é o único na lista dos "superáveis". Dos ouvidos, 12% acredita ser melhor que Vinicius Junior. O atacante do Real Madrid, vale lembrar, é o atual detentor do prêmio Fifa The Best de melhor jogador do mundo.

A pergunta feita aos entrevistados foi "se você fosse ou pudesse ter sido um jogador de futebol de elite, comparado aos seguintes jogadores profissionais, você seria melhor que quem?". Foram disponibilizadas 15 opções de atletas, entre nomes importantes da seleção brasileira e dos últimos anos do Brasileirão.

Os que aparecem como mais "superáveis", na opinião dos entrevistados, são o goleiro Alisson, do Liverpool (16%) e o volante Casemiro, do Manchester United (15%). Outros 18%, maioria, acredita não superar nenhum jogador da lista.



Veja os números:

Não seriam melhores que nenhum jogador da lista - 18%

Alisson (Liverpool) - 16% acreditam que seriam melhores

Casemiro (Manchester United) - 15%

Vini Jr (Real Madrid) - 12%

David Luiz (Fortaleza) - 12%

Danilo (Flamengo) - 11%

Thiago Silva (Fluminense) - 10%

Felipe Melo (aposentado/na ocasião, no Fluminense) - 10%

Neymar (Santos) - 9%*

Cássio (Cruzeiro) - 9%

Rony (Atlético-MG) - 7%

Gabigol (Cruzeiro) - 7%

Lucas Paquetá (West Ham) - 7%

Fernandinho (Athletico) - 7%

Yuri Alberto (Corinthians) - 6%

Richarlison (Tottenham) - 5%

Outros - 1%

Veja também