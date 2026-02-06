A- A+

FUTEBOL AMERICANO NFL anuncia Dallas Cowboys para jogo inédito no Maracanã em 2026 Time do Texas será o mandante da partida da liga que acontecerá pela primeira vez no Rio de Janeiro

O Dallas Cowboys vai ser a equipe mandante na primeira partida da NFL no Rio de Janeiro, que irá acontecer no estádio do Maracanã, em 2026. A liga fez o anuncio nesta quinta-feira (5). A data da partida e o adversário ainda serão divulgados.

-- Temos orgulho de receber o Dallas Cowboys no Brasil para o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro. Trazer um dos times mais icônicos da liga para o Maracanã marca um importante passo no crescimento contínuo do esporte em todo o mundo -- afirmou Luis Martinez, gerente-geral da NFL Brasil.

Pentacampeão do Super Bowl, o Dallas é a equipe esportiva mais valiosa do mundo, avaliada em 13 bilhões de dólares (cerca de R$ 68 bilhões). Apesar disso, a franquia vive um jejum de 30 anos sem títulos, após conquistar três Super Bowls na década de 1990.

O TIME DA AMÉRICA NO BRASIL



O @dallascowboys está oficialmente confirmado para jogar o NFL Rio Game em 2026 no Maracanã.



AMERICA’S TEAM IN BRAZIL



The @dallascowboys are officially confirmed to play the 2026 NFL Rio Game at the Maracanã. pic.twitter.com/B3pYrBoBp9 — NFL Brasil (@NFLBrasil) February 6, 2026

A liga já esteve no Brasil em outras duas oportunidades, ambas realizadas no estádio do Corinthians, em São Paulo. Será a primeira visita da liga ao Rio. O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers no primeiro jogo da história da liga em solo sul-americano, em 2024, e o Los Angeles Chargers bateu o Kansas City Chiefs, em 2025.

A decisão da atual temporada (2025-2026) acontece nesse domingo (8). O New England Patriots e o Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX às 20h30 (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O show do intervalo será de Bad Bunny.





Calendário internacional da NFL

O jogo na cidade do Rio será um dos nove confrontos internacionais que a NFL terá na próxima temporada. Melbourne, na Austrália, e Paris, na França, também farão suas estreias.

Londres, Inglaterra: dois jogos no estádio do Tottenham e um em Wembley

Madri, Espanha: no Santiago Bernabéu

Melbourne, Austrália: no Melbourne Cricket Ground

Cidade do México, Mexico: no Estádio Banorte

Munique, Alemanha: no estádio do Bayern

Paris, França: no Stade de France

Rio de Janeiro, Brasil: no Maracanã

