Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL AMERICANO

NFL anuncia Dallas Cowboys para jogo inédito no Maracanã em 2026

Time do Texas será o mandante da partida da liga que acontecerá pela primeira vez no Rio de Janeiro

Reportar Erro
Dallas Cowboys irão ser mandantes no duelo no Rio de Janeiro Dallas Cowboys irão ser mandantes no duelo no Rio de Janeiro  - Foto: Divulgação / NFL

O Dallas Cowboys vai ser a equipe mandante na primeira partida da NFL no Rio de Janeiro, que irá acontecer no estádio do Maracanã, em 2026. A liga fez o anuncio nesta quinta-feira (5). A data da partida e o adversário ainda serão divulgados.

-- Temos orgulho de receber o Dallas Cowboys no Brasil para o primeiro jogo da NFL no Rio de Janeiro. Trazer um dos times mais icônicos da liga para o Maracanã marca um importante passo no crescimento contínuo do esporte em todo o mundo -- afirmou Luis Martinez, gerente-geral da NFL Brasil.

Pentacampeão do Super Bowl, o Dallas é a equipe esportiva mais valiosa do mundo, avaliada em 13 bilhões de dólares (cerca de R$ 68 bilhões). Apesar disso, a franquia vive um jejum de 30 anos sem títulos, após conquistar três Super Bowls na década de 1990.

A liga já esteve no Brasil em outras duas oportunidades, ambas realizadas no estádio do Corinthians, em São Paulo. Será a primeira visita da liga ao Rio. O Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers no primeiro jogo da história da liga em solo sul-americano, em 2024, e o Los Angeles Chargers bateu o Kansas City Chiefs, em 2025.

A decisão da atual temporada (2025-2026) acontece nesse domingo (8). O New England Patriots e o Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX às 20h30 (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O show do intervalo será de Bad Bunny.

 

Leia também

• Stade de France vai receber primeiro jogo da NFL em Paris, em outubro, diz jornal

• FBI abre investigação sobre morte de bilionário dono de time da NFL em hotel na Califórnia

• Aaron Rodgers despista aposentadoria após eliminação do Steelers na NFL

Calendário internacional da NFL
O jogo na cidade do Rio será um dos nove confrontos internacionais que a NFL terá na próxima temporada. Melbourne, na Austrália, e Paris, na França, também farão suas estreias.

Londres, Inglaterra: dois jogos no estádio do Tottenham e um em Wembley

Madri, Espanha: no Santiago Bernabéu

Melbourne, Austrália: no Melbourne Cricket Ground

Cidade do México, Mexico: no Estádio Banorte

Munique, Alemanha: no estádio do Bayern

Paris, França: no Stade de France

Rio de Janeiro, Brasil: no Maracanã

Reportar Erro

Veja também

Newsletter