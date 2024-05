NFL anuncia 'revanche' entre Chiefs e Ravens como abertura da temporada 2024

A- A+

Assim como acontece todo ano, o atual campeão do Super Bowl abre a temporada da NFL. Dessa vez, o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes e Travis Kelce, terá um grande desafio pela frente. Na abertura da Semana 1 da temporada 2024, os Chiefs recebem o Baltimore Ravens, no dia 5 de setembro, às 21h20 (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium.

O duelo é uma reedição da final da Conferência Americana de 2023, quando o Kansas City Chiefs superou o Baltimore Ravens, até então tida como a melhor equipe da liga, e avançou para o Super Bowl, onde enfrentou o San Francisco 49ers. Na decisão, o time de Patrick Mahomes venceu os Niners, na prorrogação, por 25 a 22 e ficou com o segundo título de Super Bowl consecutivo, o quarto da história da franquia.

Vale lembrar que a Semana 1 da temporada 2024 da NFL é mais do que especial. O Brasil receberá, pela primeira vez na história, uma partida de temporada regular. O duelo será no dia 6 de setembro, uma sexta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

Além do Brasil, outros países fora dos Estados Unidos vão receber jogos da temporada regular de 2024. A Inglaterra receberá três jogos, enquanto a Alemanha receberá uma partida.

Veja também

FUTEBOL Ex-Barcelona é acusado de mandar irmão gêmeo para jogar em seu lugar em clube da Romênia