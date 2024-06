A- A+

A partida da NFL entre Philadelphia Eagles x Green Bay Packers, que será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de setembro, teve seus ingressos esgotados em menos de duas horas após o início das vendas.

Os bilhetes começaram a ser vendidos às 10h da manhã desta quinta (13) e, por volta das 11h30, já era possível visualizar a mensagem de "ingressos esgotados" no site da compra.

NFL no Brasil: Eagles x Packers tem ingressos esgotados em menos de duas horas. Foto: Reprodução.

Nas redes sociais, foi possível perceber também várias reclamações a respeito do processo de compra. Muitos internautas relataram dificuldades e tiveram que aguardar na fila de espera.

Início de um sonho/ deu tudo errado, sem ingressos pra NFL no Brasil :( pic.twitter.com/2r2lLEiAWv — rodrigo (@RodrigoRocatto) June 13, 2024

A frustração é que não deu nem pra chegar na parte de escolher os ingressos. Muita várzea essa organização, viu @TicketmasterBR ?



Não vai dar pra ir a princípio, infelizmente. Pelo menos estou feliz por quem conseguiu comprar e vai ver esse evento ao vivo. Ano que vem tento dnv pic.twitter.com/j7B4iUlxxz — Carolinismo (@CarolinismoNFL) June 13, 2024

Muito legal ter a NFL no Brasil né?

Se as pessoas conseguissem comprar ingressos. Quem gosta mesmo do esporte vai ficar de fora porque cambistas e/ou emocionados compraram boa parte dos ingressos.

Eu óbvio que to na fila e não consegui nem andar 10% — Dani Polis (@danipolis) June 13, 2024

NFL no Brasil

Philadelphia Eagles x Green Bay Packers será o primeiro jogo da NFL no Brasil. A liga de futebol americano definiu esse confronto em abril deste ano.

Além do pioneirismo no Brasil, a partida da NFL em São Paulo será o primeiro jogo da liga norte-americana em uma cidade da América do Sul.

HORÁRIO DEFINIDO. Packers e Eagles frente a frente no NFL São Paulo Game na sexta-feira, 6 de setembro, às 21:15!



THE TIME IS SET. Packers and Eagles will matchup in NFL São Paulo Game on a Friday, Sept. 6th, at 8:15pm ET! @packers | @Eagles | @NFL pic.twitter.com/dMTvcRB2XZ — NFL Brasil (@NFLBrasil) May 15, 2024

