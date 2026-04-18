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FUTEBOL AMERICANO NFL celebra crescimento no Brasil na última temporada e acelera planos para jogo no Rio em 2026 Gerente manager da liga no país, Luis Martínez destacou interesse de todas as franquias por uma eventual vinda à América do Sul, e projetou novas parcerias para a partida no Maracanã

A NFL desembarcará no Brasil para uma partida pelo terceiro ano consecutivo. Desta vez, o Maracanã será o palco, em setembro, do encontro entre o Dallas Cowboys e um time ainda não anunciado oficialmente.



Em duas temporadas de presença direta no país, com jogos em São Paulo, a liga garante ter resultados positivos para celebrar, e acelera de vez os projetos para 2026.

Em encontro com a imprensa nesta semana no qual o Globo esteve presente, o mexicano Luis Martínez, general manager da organização no Brasil, revelou que o país vem mudando a percepção das 32 equipes, não apenas as quatro que adquiriram direitos de exploração locais — Miami Dolphins, New England Patriots, Philadelphia Eagles e Detroit Lions.

O principal motivo é a apresentação de um crescimento exponencial de audiência, sobretudo pelo alcance das redes sociais e de produtos que vem sendo desenvolvidos em português.

— O Brasil lidera muitos indicadores internacionais da NFL, principalmente com audiência entre as novas gerações. Estamos falando de 30 milhões de engajamentos em 2025, o que significa que nós estamos fazendo um conteúdo muito apreciado pelos torcedores brasileiros. Já entendemos muito melhor como falar com eles, com que tipo de formato, recurso, conteúdo e plataforma — comentou Martínez.





Números da NFL no Brasil na temporada 2025

4,8 milhões de seguidores nas redes sociais

30 milhões de taxa de engajamento e 400 milhões de impressões totais

70 mil novos fãs

Super Bowl alcançou 14 milhões de pessoas e teve 167 milhões de impressões totais

Mais de 30 parceiros de produtos de consumo



Com a aproximação do chamado "NFL Rio Game", a liga volta a afirmar que pretende oferecer uma semana inteira de experiências na cidade. Mais detalhes surgirão a partir da confirmação do segundo time, o que deve acontecer no início do maio, com o anúncio do calendário completo da temporada. Fontes apontam o Baltimore Ravens como favorito para enfrentar os Cowboys.

Parte da estratégia da NFL será se misturar à cultura carioca, incluindo parcerias com os principais clubes de futebol da cidade. É natural a aproximação com Flamengo e Fluminense, que administram o Maracanã. Mas Martínez garante que também haverá ações com Botafogo e Vasco.

A meta ainda é conseguir mais parceiros comerciais e aumentar a presença com eventos. O Super Bowl Experience, watch party dedicada à final da competição, realizada em fevereiro na Praça Mauá, teve ingressos esgotados e deve voltar com mais novidades em 2027.

A temporada da NFL tem como um de seus marcos iniciais o draft, a seleção de jogadores universitários, que acontecerá entre os próximos dia 23 e 25 de abril. O dirigente anunciou que uma das escolhas será anunciada no Brasil pela terceira vez — e pelo segundo ano consecutivo com o New England Patriots.

Em 2025, o zagueiro Léo Ortiz fez o anúncio da escolha dos Pats falando da sede do Flamengo, na Gávea. Em 2022, o Miami Dolphins fez isso pela primeira vez utilizando Filipe Luís, então jogador do rubro-negro, falando no Cristo Redentor. Neste ano, a escolha acontecerá no sábado (25), com local e personalidade ainda a serem revelados.

Entender, mudar e executar

Questionado pelo Globo sobre a avaliação do trabalho do escritório nos últimos dois anos, Martínez disse que a NFL segue entendendo o público brasileiro, e que a evolução passa por executar ações "autênticas".

— Definitivamente, é um sucesso muito grande. E é um processo. Ainda temos muitas coisas: primeiro, que entender; segundo, mudar; e terceiro, executar. Executar sempre de uma maneira muito autêntica. Há coisas que são (feitas) somente (para o) Brasil, muito diferente de outros mercados internacionais. É uma consequência do consumo e das dinâmicas das redes sociais. Cada notícia que nós lançamos tem uma repercussão gigante, e reações muito positivas ou muito negativas. Seguimos nesse entendimento — respondeu Martínez.

A porta de entrada da liga no país foi São Paulo, que recebeu os jogos entre Packers e Eagles, em 2024, e Chiefs e Chargers, em 2025. A chegada ao Rio oferece características bem diferentes e novas oportunidades de desenvolvimento de projetos, na visão do dirigente.

— São Paulo é impressionante e tem uma cultura, uma arquitetura e uma dinâmica completamente diferente do Rio. O Rio é muito mais icônico, se falamos em termos de turismo, como praia, cores, samba, muitas esculturas, monumentos e locais para conhecer. Cada zona é diferente. Acho que nós só precisávamos de tempo. Nosso compromisso com o Brasil não é São Paulo ou Rio. Espero ter muito mais surpresas para continuar nos desenvolvendo no país. Mas agora é uma oportunidade única. O Rio é muito peculiar e único, tem muitas coisas que podem ser capitalizadas e exploradas por uma liga. A NFL estará por aqui na semana do jogo, onde quer que você ande — explicou.

Martínez também detalhou a forma como as franquias da NFL tem olhado para os jogos fora dos EUA e, claro, para o Brasil.

— Hoje, o Brasil é percebido (de forma) muito positiva. É um território em que os times da NFL querem jogar. A melhor prova é que, nos primeiros dois jogos em São Paulo, não tivemos times com direitos no Brasil (Eagles, que jogaram antes de adquirir os direitos, Green Bay Packers, Los Angeles Chargers Kansas City Chiefs). E com direitos, fica muito mais fácil de fazer coisas. Os times agora querem participar do processo e atuar no Brasil. O Brasil está na mira de todos de uma maneira muito positiva e importante. Os jogos internacionais provaram o potencial que têm. Já temos uma credibilidade tão grande no Brasil que nosso compromisso é entregar mais e mais a cada ano e cada jogo — garantiu.

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