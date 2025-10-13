A- A+

Confusão NFL: Chiefs x Lions termina com pancadaria entre os jogadores; veja o vídeo Após o duelo o safety Brian Branch teve um desentendimento com o wide receiver JuJu Smith-Schuster, que iniciou um conflito entre os elencos das duas equipes ainda em campo

A vitória do Kansas City Chiefs nesse domingo (12) contra o Detroit Lions, por 30 a 17, terminou com cenas de confusão, pancadaria e briga generalizada entre os jogadores no Arrowhead Stadium, no Missouri. Após o duelo da National Football League (NFL), o safety Brian Branch teve um desentendimento com o wide receiver JuJu Smith-Schuster, que iniciou um conflito entre os elencos das duas equipes ainda em campo.

Quando os jogadores se cumprimentavam, Branch ignorou o quarterback dos Chiefs, Patrick Mahomes. Logo na sequência, Smith-Schuster comemorou na direção do safety dos Lions. Visivelmente incomodado, o jogador acertou um soco na direção do wide receiver, fato que iniciou a confusão.

Os dois foram ao chão e precisaram ser contidos pelos demais membros das franquias - comissão técnica e jogadores. Nenhum dos atletas teve lesões em razão do conflito, mas a NFL analisa as cenas da confusão e pode determinar suspensões aos jogadores. Confira o vídeo da briga.

Jogadores e comissão técnica comentaram sobre o episódio após o jogo. Branch afirmou que foi provocado pelos atletas do Chiefs durante a partida. "Foi uma atitude infantil, mas estou cansado de ver as pessoas fazendo coisas durante o jogo e os árbitros não percebendo", afirmou o safety.

Ele também afirmou que recebeu um bloqueio ilegal pelas costas do wide receiver na reta final da partida, que não foi observado pelos árbitros em campo. "Poderia ter me machucado na jogada. Ainda assim, não deveria ter aquela atitude." Smith-Schuster se defendeu e argumentou que estava "apenas cumprindo sua função".

"Ele (Branch) é um ótimo jogador e é muito importante para a equipe deles. Depois do jogo, esperava apertar a mão dele e dizer ‘bom jogo’. Mas ele me deu um soco", disse o atleta dos Chiefs. Mahomes, que também teve seu nome envolvido na polêmica, se limitou a dizer que os Chiefs jogam "entre os apitos" dos juízes, sem se importar com provocações que ocorrem entre as jogadas.

Dan Campbell, técnico dos Lions, foi mais duro nas críticas a seu jogador na coletiva após o jogo. "Adoro o Brian Branch, mas o que ele fez é imperdoável e não será aceito aqui. Não é assim que agimos. Não é assim que somos. Peço desculpas ao técnico (Andy) Reid, aos Chiefs e ao Smith-Schuster. Isso não está certo Não é assim que agimos aqui. E isso não vai ficar assim. Ele sabe disso, a equipe sabe disso."

Não é a primeira vez que Branch se envolve em polêmicas. No último mês, em duelo com o Green Bay Packers, ele foi multado em US$ 23 mil (R$ 126 mil, na cotação atual), por conduta antidesportiva. Existe a possibilidade de uma suspensão no episódio desse domingo.

Com a vitória, os Chiefs chegam a 3-3 na divisão oeste da Conferência Americana (AFC) e voltam à disputa por uma vaga à pós-temporada. Neste domingo, enfrentam o Las Vegas Raiders, novamente no Arrowhead Stadium, às 14h (de Brasília). Já os Lions, que vinham de quatro vitórias seguidas, voltam a campo na segunda-feira, às 20h, contra o Tampa Bay Buccaneers, em casa.

