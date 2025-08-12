A- A+

FUTEBOL AMERICANO NFL: Jogador mais pesado da história, com 210kg, é proibido de estrear até bater meta de peso Desmond Watson foi contratado pelo Tampa Bay Buccaneers

Desmond Watson, jogador de linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers, entrou para a história da NFL antes mesmo de estrear. Contratado no início da temporada com 210 quilos, ele se tornou o atleta mais pesado da liga. No entanto, o recorde veio acompanhado de um desafio: atingir metas de peso para poder entrar em campo.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Watson foi incluído na lista de lesionados, o que o impede de jogar até que atinja os objetivos físicos definidos pelo clube. Segundo o gerente geral Jason Licht, o plano é garantir que o atleta alcance um peso mais saudável antes da estreia. A decisão foi tomada neste final de semana.

— Queremos que ele atinja alguns objetivos antes de jogar. Ele está fazendo um bom trabalho, é tudo o que posso dizer — afirmou Licht.

Nas últimas semanas, o defensor reduziu seu peso para 203,6 kg, mas a comissão técnica considera que ele ainda não está pronto para competir. O técnico Todd Bowles explicou que o foco é preparar o jogador para ter desempenho e saúde ideais.

— Trata-se apenas de fazer com que ele se torne um jogador melhor e mais saudável para que possa entrar em campo. Estamos trabalhando com ele — disse Bowles.

Imagens de Watson na lateral do campo, durante um treino de pré-temporada, viralizaram nas redes sociais. Nas fotos, ele conversa com membros da comissão técnica enquanto seus companheiros participam dos exercícios. Até atingir as metas estabelecidas, o defensor seguirá sem disputar um minuto sequer na NFL.

