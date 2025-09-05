A- A+

FUTEBOL AMERICANO NFL no Brasil: veja onde assistir Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs nesta sexta (5) Principal nome da geração, Patrick Mahomes é protagonista do segundo jogo da NFL no Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil receberá um jogo da NFL. Nesta sexta (5), a partir das 21h (de Brasília), Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs duelam na Neo Química Arena, em São Paulo.



Após testemunharem a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers em 2024, os torcedores verão de perto o principal time da década do futebol americano, os Chiefs, liderados pela grande estrela da geração e já considerado um dos maiores de todos os tempos, o quarterback Patrick Mahomes.

Os Chargers são os mandantes, mas os holofotes serão maiores sobre a franquia tetracampeã do Super Bowl e que venceu três títulos sob o comando do treinador Andy Reid, em 2019, 2022 e 2023. A equipe também é a atual vice-campeã — assim como aconteceu em 2021 —, portanto, esteve presente nas três últimas finais. Ao conquistar o título há duas temporadas, tornou-se a primeira bicampeã consecutiva em 20 anos.

Nos Estados Unidos, Mahomes pode ser reconhecido em qualquer esquina após liderar as glórias ainda não acabadas dos Chiefs. Mas, por aqui, ainda vale apresentar a si e ao esporte:

"Quarterback é o camisa 10 do futebol, o cara que distribui a bola, que consegue anotar gols quando é necessário, mas que precisa ter o controle do jogo inteiro", comparou ontem em coletiva concedida em São Paulo. "Claro que tem muitas regras, mas no final das contas, futebol americano é sobre quem consegue entrar na endzone mais vezes e quem vai vencer o jogo".





O camisa 15 revelou o desejo de se tornar uma estrela internacional e revelou suas expectativas para estar em campo na Olimpíada de Los Angeles-2028, na qual o flag football — variedade da modalidade com menos contato — integrará o programa.

"Será muito legal poder mostrar o futebol americano para o mundo todo. É uma verdadeira honra ser chamado para uma Olimpíada. Estarei um pouco mais velho — tem 29 anos e terá 32 —, mas espero ainda ser jovem o suficiente para continuar me mexendo", brincou o MVP da NFL nas temporadas de 2018 e 2022.

Em campo, seu grande parceiro é o tight end Travis Kelce — posição coringa, responsável por receber passes e proteger o quarterback —, que venceu todos os títulos recentes e mostrou bastante empolgação na primeira vinda ao Brasil.

"Eu só ouvi coisas boas sobre a torcida brasileira e como eles amam esportes. Tenho conseguido acompanhar um pouco do mundo do futebol americano e do futebol de campo e ver o quanto eles se empolgam. Estou animado e vou me lembrar de cumprimentar todo mundo na torcida, sabendo que eles dedicaram seu tempo para vir ver um pouco dos esportes americanos", garantiu Kelce.

Os Chiefs chegaram ao Brasil na noite de quarta-feira e só realizarão um treinamento para o jogo de hoje. O tight end comentou sobre o desembarque no aeroporto:

"Foi uma loucura, muito divertido, com os torcedores lá. Eu nem sabia direito onde ficava o Brasil", brincou. "Estamos tentando levar esse jogo para o mundo todo, e somos muito sortudos porque o Brasil demonstrou interesse em ver mais futebol americano".

Donos da casa em minoria

As declarações dos dois times são diferentes do que aconteceu no ano passado, por exemplo, quando jogadores dos Eagles fizeram críticas ao Brasil por questões de segurança e saúde. Durante a partida, ainda houve reclamações sobre o gramado do estádio do Corinthians. Justin Herbert, quarterback dos Chargers, contemporizou sobre isso:

"É algo que sempre abordamos antes do jogo. Desde que estejamos usando as chuteiras certas e devidamente equipados, acho que somos capazes de lidar", analisou Herbert em coletiva na quarta. "Sentiremos antes do jogo quando pudermos nos aquecer, ver como está, e garantir que tenhamos uma boa ideia de todas as jogadas que faremos".

Chargers e Chiefs fazem parte da mesma divisão — Leste da Conferência Americana (AFC) — na NFL e, portanto, uma vitória neste tipo de confronto é mais determinante na classificação final. Porém, mesmo que deva ter a minoria da torcida, o treinador Jim Harbaugh não está preocupado.

"Eles (Chiefs) estarão preparados e aparentemen intactos. Em uma estreia, sempre haverá um pouco de improvisação e ajustes. Estar pronto, disposto e capaz de se ajustar é uma coisa que você precisa esperar. Queremos começar a temporada com o pé direito", projetou.

Onde assistir

SporTV e ESPN (TV Fechada); GE TV e Cazé TV (YouTube); DAZN e Disney + (Streaming).

