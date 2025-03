A- A+

FUTEBOL AMERICANO NFL: melhor da última temporada, Josh Allen se torna jogador mais bem pago da história Quarterback de 28 anos assinou contrato de quase R$ 2 bilhões e ficará no Buffalo Bills até a temporada de 2030

O primeiro prêmio de MVP — melhor jogador da temporada — da carreira de Josh Allen não passou despercebido pelo Buffalo Bills. Neste domingo, a franquia anunciou um acordo bombástico com seu quarterback, que o coloca no posto de jogador mais bem pago da história da NFL. As partes chegaram a uma extensão contratual de seis anos, que o fará atuar na equipe até 2030, pelo valor de 330 milhões de dólares (cerca de R$ 1,9 bilhão), uma média de 55 por temporada.

Neste acordo, o astro de 29 anos tem 250 milhões de dólares (cerca de R$ 1,4 bilhão) garantidos, valor que também vira um novo recorde.





A equipe vice-campeã da Conferência Americana (AFC) entendeu que precisava recompensar seu principal nome para mantê-lo satisfeito, conforme informaram veículos americanos. Seu contrato anterior duraria até 2028.

Allen entrou na NFL em 2018, como sétima escolha geral do draft, e atuou todas as suas sete temporadas por Buffalo, virando rapidamente uma estrela. Na última, alcançou as marcas de 4.269 jardas e 41 touchdowns totais, o que lhe fez ser eleito o melhor jogador da temporada regular.

Sua "pedra no sapato" segue sendo o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, que o derrotou nos playoffs pela quarta vez na carreira, a segunda em uma final de AFC. Mesmo assim, individualmente, o quarterback consertou seu principal problema, o número constante desperdícios de bola, e tem evoluído mais a cada temporada, sonhando em chegar ao primeiro Super Bowl.

Veja também