Jogo da NFL em São Paulo: policiamento será reforçado e terá presença de seguranças bilíngues

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) anunciou que fará um esquema especial de segurança para receber as delegações do Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, franquias da National Football League (NFL), que disputarão o jogo de abertura de suas temporadas na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será na noite desta sexta-feira (6), às 21h15.

Pela primeira vez a NFL realizará uma partida de sua liga em um país da América do Sul.

Para garantir que os times se desloquem com facilidade e segurança a partir do aeroporto de Guarulhos, onde os atletas e comissões desembarcam nesta quarta-feira, a Polícia Militar fará a escolta dos ônibus até os respectivos hotéis das franquias.

A SSP também informou que o efetivo de segurança será reforçado em pontos estratégicos da cidade, que vão desde a rede hoteleira até pontos turísticos e gastronômicos da capital paulista, passando pelas ruas e avenidas no entorno da Neo Química Arena, localizada na Zona Leste da cidade.

No dia da partida, as barreiras de segurança contarão com a ajuda de cães policiais para detectar possíveis artefatos explosivos e uma varredura será feita na arena antes do começo do jogo para evitar a exposição dos torcedores à potenciais riscos.

A Polícia Civil também terá um efetivo focado no combate a furtos de celulares, golpes de troca de cartão de crédito e a compra de ingressos, que já estão esgotados.

Dentro dos profissionais deslocados para o trabalho no jogo, a SSP informou que as delegacias da Divisão Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur) têm policiais fluentes em inglês, espanhol e em outras línguas, como o coreano, para atender a demanda de público que não fala português.

