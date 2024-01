A- A+

NFL NFL: técnico com mais títulos de Super Bowl na história, Bill Belichick deixa Patriots após 24 anos Com 71 anos, ele não deve parar e vai buscar uma nova equipe para a próxima temporada

Chegou ao fim uma longa era na NFL. Tratado por muitos como o maior treinador da história do futebol americano, Bill Belichick não comandará mais o New England Patriots. Seis vezes campeão do Super Bowl à frente da equipe, que assumiu na temporada de 2000, o técnico não resistiu aos maus resultados dos últimos anos, especialmente os de 2023, quando os Pats tiveram campanha de apenas quatro vitórias e 13 derrotas.

Segundo informado pela ESPN americana, uma reunião e uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira selará a saída de Belichick, que também acumulava a função de general manager (gerente geral) da organização.

Ao longo das 24 temporadas em que esteve à frente dos Patriots, o treinador de 71 anos transformou uma equipe sem títulos em uma das maiores vencedoras da liga. Autor de grande parceria com o quarterback Tom Brady, foram seis títulos em nove participações na final. Ao lado do Pittsburgh Steelers, a equipe é a maior vencedora da era Super Bowl.

Belichick não deve parar e vai buscar uma nova equipe para a próxima temporada da NFL. Equipes sem treinador no momento, como o Atlanta Falcons, demonstram interesse em tê-lo no comando.

Somando todas as temporadas em que atuou em comissões técnicas na liga, ele está há 49 anos seguidos em atividade ininterrupta. Também treinador do Cleveland Browns na década de 1990, ele ainda venceu dois Super Bowls com o New York Giants, nos anos 1980, como coordenador defensivo.

Com 333 vitórias totais na carreira, ele também busca superar Don Shula, histórico técnico do Miami Dolphins, que somou 347 triunfos.

Em 24 horas, o mundo do futebol americano foi abalado com notícias de demissões de técnicos históricos. Além de Belickick, Pete Carroll foi demitido pelo Seattle Seahawks, e Nick Saban, treinador do futebol americano universitário, deixou o comando de Alabama e se aposentou.

