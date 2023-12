A- A+

Futebol Americano NFL tem rodada no Réveillon com disputa direta para os playoffs O jogo mais aguardado da rodada será realizado na tarde do dia da virada. Ravens e Dolphins estarão frente a frente no M&T Bank Stadium, em Baltimore

A temporada regular da maior liga de futebol americano do planeta está chegando em seus momentos derradeiros. As 32 equipes da NFL disputam a rodada 17 neste final de semana, com 15 jogos sendo realizados no dia da virada e um embate direto pela liderança da Conferência Americana com Baltimore Ravens e Miami Dolphins se enfrentando.

Liderando a AFC com a melhor campanha da NFL, o Baltimore Ravens só depende de si para garantir a folga na primeira rodada dos playoffs. Além disso, a equipe foi apontada pelo especialista em futebol americano Paulo Antunes como a melhor da temporada: “Dominou os 49ers em Santa Clara. É o melhor time da NFL fora de casa. Tem a melhor defesa da liga e seu ataque é comandado por Lamar Jackson, que atualmente é o favorito ao prêmio de MVP”.

O jogo mais aguardado da rodada será realizado na tarde do dia da virada. Ravens e Dolphins estarão frente a frente no M&T Bank Stadium, em Baltimore, valendo a primeira posição da AFC. A equipe de Miami também faz uma grande temporada e integra o top 5 de melhores times da NFL de acordo com Paulo Antunes, “Além dos Ravens, coloco em ordem San Francisco 49ers, Miami Dolphins, Buffalo Bills e Dallas Cowboys como as equipes mais fortes neste momento”, completou.

O dia 31 de dezembro será especial para os amantes de futebol americano com a transmissão de 5 partidas ao vivo pela ESPN. Além de Ravens x Dolphins, Patriots x Bills será a outra atração das 15h. Às 18h, Steelers x Seahawks e Bengals x Chiefs serão os destaques, e finalizando a semana 17 Packers x Vikings fazem o confronto do ano novo, começando às 22h15.

No Star+, o RedZone do dia 31 de dezembro será a principal atração exclusiva da plataforma encerrando 2023. Através do recurso, os fãs da NFL terão acesso a imagens em tempo real das partidas que serão realizadas simultaneamente nos dois horários da tarde (15h e 18h).

Confira todas as transmissões da NFL na ESPN no dia da virada:

15:00 Baltimore Ravens x Miami Dolphins – ESPN 2/Star+

15:00 New England Patriots x Buffalo Bills – ESPN 3

15:00 Pittsburgh Steelers x Seattle Seahawks – ESPN 4

15:00 Cincinnati Bengals x Kansas City Chiefs – ESPN 2/Star+

15:00 Green Bay Packers x Minnesota Vikings – ESPN 2/Star+

