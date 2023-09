A- A+

Nice vence Monaco e sobe para liderança do Campeonato Francês Jérémie Boga saiu do banco para dar a vitória ao time rubro-negro

O Nice venceu fora de casa o clássico da Costa Azul contra o Monaco por 1x0 nesta sexta-feira (22), pela 6ª rodada do Campeonato Francês, e desbancou o time do Principado da liderança da tabela.

Os monegascos, com 11 pontos, começaram o dia como líderes isolados, mas agora estão na segunda posição graças ao gol nos acréscimos de Jérémie Boga (90'+1), que levou o Nice aos 12 pontos.

Mas o herói do jogo foi o goleiro Marcin Bulka, que defendeu dois pênaltis do americano Folarin Balogun e impediu o Monaco de tirar o zero do placar.

A vitória no Principado é o segundo grande resultado do Nice, que na rodada passada bateu o Paris Saint-Germain por 3x2 no Parque dos Príncipes.

A sexta rodada continua neste fim de semana e termina no domingo com o PSG recebendo o Olympique de Marselha, no grande clássico do futebol francês.

O Olympique, em plena crise interna e após a demissão do técnico espanhol Marcelino, é o quarto colocado com nove pontos e, em caso de vitória, pode alcançar o Nice.

Já o time parisiense é o quinto com oito pontos e precisa vencer para não se distanciar dos líderes.

