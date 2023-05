A- A+

Tênis Nick Kyrgios ajuda polícia a perseguir bandido e recuperar carro roubado da mãe Tenista está afastado das quadras desde outubro, após sofrer uma lesão no joelho

Em processo de recuperação após se lesionar no fim do ano passado, Nick Kyrgios conseguiu ajudar a polícia da Austrália a capturar o ladrão que havia roubado o carro de sua mãe. O caso ocorreu na última segunda-feira (1) em Camberra, quando o acusado abordou Norlaila Kyrgios, apontou uma arma na direção dela e levou o carro, um Tesla.

O veículo, porém, conta com um sistema de segurança que pode limitar a sua velocidade máxima, ferramenta que foi acionada via aplicativo pelo tenista. Em seguida, Kyrgios entrou em contato com a polícia local, que iniciou uma perseguição ao responsável pelo roubo.

Pouco tempo depois, o ladrão abandonou o veículo — que era rastreado pelo tenista — e começou a fugir a pé, mas acabou capturado pela polícia pouco tempo depois, após ter sido atingido por um disparo de uma taser.

O acusado, de 32 anos, foi levado para um hospital por conta de ferimentos que tinha no corpo. Em seguida, ele teve seu pedido de fiança negado, permanecendo preso.

Após um bom início de temporada em 2022, quando chegou à final em Wimbledon e às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, Kyrgios segue sem participar de um torneio oficial desde outubro do ano passado, devido a uma lesão no joelho.

Veja também

COPA DO NORDESTE Com distribuição de apitos, torcedores do Sport lotam arquibancadas da Ilha horas antes da final