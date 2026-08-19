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TÊNIS Nick Kyrgios diz que uso de cocaína foi "erro enorme" e anuncia afastamento da vida pública Tenista australiano afirmou que últimos dois anos e meio de lesões afetaram sua saúde física e mental e pediu privacidade após a suspensão por doping

O tenista australiano Nick Kyrgios afirmou que o resultado positivo para cocaína em um exame antidoping realizado durante o torneio de Mallorca foi um "erro enorme" e anunciou que ficará afastado das redes sociais e da vida pública pelos próximos 28 dias.

Em publicação no Instagram, o jogador de 31 anos disse que assume "total responsabilidade" pelo episódio e pediu desculpas aos fãs, familiares, patrocinadores e, especialmente, às crianças que o acompanham.

"Eu queria que vocês ouvissem isso primeiro de mim. Recentemente, não passei em um teste antidoping em Mallorca depois de testar positivo para cocaína. Cometi um erro enorme e assumo total responsabilidade por isso. Peço desculpas aos meus fãs, à minha família, aos meus patrocinadores e a todas as pessoas próximas a mim. Acima de tudo, peço desculpas às crianças que me acompanham. Sei o exemplo que isso representa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo". escreveu.







Kyrgios afirmou que não pretende usar as dificuldades enfrentadas nos últimos anos como justificativa, mas disse que os problemas físicos e emocionais contribuíram para um período particularmente difícil de sua vida.

"Não vou dar desculpas, mas quero contextualizar um pouco o momento que tenho vivido. Os últimos dois anos e meio de lesões cobraram um preço alto de mim, tanto física quanto mentalmente. Meu corpo não tem sido capaz de fazer o que minha mente espera, e lidar com o fato de estar perto do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que eu jamais imaginei", disse.

O australiano também falou sobre a relação com o tênis e a possibilidade de encerrar a carreira.

"Sempre disse que não escolheria o tênis — o tênis me escolheu. Mas abrir mão de algo que fez parte de toda a minha vida é uma das coisas mais difíceis que já tive de enfrentar. Às vezes, me senti impotente e sozinho".

Kyrgios, porém, ressaltou que as dificuldades não justificam o resultado positivo no exame.

Afastamento

O jogador afirmou que pretende usar o período de afastamento como uma oportunidade para se recuperar.

"No entanto, a boa notícia é que isso serviu como um alerta para mim. Nos próximos 28 dias, vou me afastar das redes sociais e da vida pública enquanto me concentro em me recuperar", publicou.

Kyrgios também pediu que o período seja respeitado, principalmente em relação aos familiares.

"Peço que as pessoas respeitem minha privacidade durante esse período e, mais importante, a privacidade da minha família", escreveu.





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