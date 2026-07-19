Nico Williams dedica título mundial da Espanha a Neymar: 'É meu ídolo, espero que tenha visto'

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O atacante Nico Williams, campeão mundial com a Espanha neste domingo, ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, dedicou o título a Neymar. Ao conceder entrevista à CazéTV, cujos repórteres o convenceram a parar para falar ao dizerem que eram do Brasil, o jogador de 24 anos associou imediatamente o País ao astro do Santos.



"Estou muito contente. Para mim, é o mais belo. Eu tenho o Neymar como ídolo, espero que ele esteja vendo, isso também é para ele", afirmou Williams, que entrou no final do segundo tempo e ajudou a seleção espanhola a se tornar mais aguda pelo lado esquerdo do ataque.





Foi ele quem deu a assistência, de cabeça, para Ferran Torres marcar o gol da vitória espanhola na prorrogação. Durante a entrevista ao canal brasileiro do YouTube, ele mandou "um abraço ao Brasil" e mostrou conhecer a língua portuguesa, inclusive palavrões. "Eu falo um pouquinho de português, car...", disse, rindo.



A idolatria de Nico Williams por Neymar já havia ficado evidente em outras ocasiões. Quando marcou o primeiro gol da Espanha na vitória por 2 a 0 sobre a Inglaterra, na final da Eurocopa de 2024, ele imitou a celebração do brasileiro, fazendo gestos com as mãos e mostrando a língua.

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