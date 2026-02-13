Nicole Silveira estreia em 13.º no skeleton dos Jogos Olímpicos de Inverno

A- A+

Nicole Silveira estreou em 13.º no skeleton dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Esta foi a posição da brasileira após a primeira descida classificatória, no Sliding Centre em Cortina d'Ampezzo. Nesta sexta-feira, às 13h48 acontecerá a segunda descida. Sportv2 e Cazetv transmitirão. Nesta posição, ela repete seu melhor resultado em Jogos Olímpicos.

Neste sábado será realizada a terceira bateria classificatória, às 14h00 (de Brasília) e a final, com as 20 melhores atletas, a partir das 15h35. Todos os resultados serão válidos para a classificação. A prova conta com 25 atletas.

Nicole é a dona do melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno no gelo, a 13ª posição de Pequim-2022. E também a melhor classificação de um representante da América do Sul do skeleton na história dos Jogos Olímpicos de Inverno — o melhor resultado geral do Brasil é o 9º lugar de Isabel Clark, no snowboard cross, na neve, em Turim-2006.





Na primeira descida, Nicole fez 57s93. Teve melhor largada, um centésimo abaixo de Janine Flock, a austríaca que liderou a prova com 57s22. Em seguida, ainda ficou próxima da líder, passando a 0.03 e 0.16 nos setores seguintes. Mas tocou na parede em seguida, aumentando sua distância. Ela chegou a 121.95/km de velocidade máxima nesta descida.

Nos treinos, na mesma pista, o melhor tempo da brasileira havia sido 58s01.

Flock foi a primeira atleta a descer na pista e fez o melhor tempo desta bateria. A segunda colocada foi a alemã Susanne Kreher, com 57s24, apenas 0.02 atrás de Flock.

Também nesta sexta-feira, Manex Silva, do Time Brasil, completou os 10km cross country estilo livre em 97.º lugar. O esquiador acreano de 23 anos foi o 103º a largar e terminou o percurso com o tempo de 26min51s no Centro de Esqui Cross-Country, em Tesero. Competiram 113 atletas.

