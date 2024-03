A- A+

MMA Nicoly Pedrosa e Caio Machado representam Pernambuco em evento de LFA Olindenses entram no octógono neste sábado (23), no Rio de Janeiro

No dia 23 de março, os lutadores de MMA Nicoly Pedroza e Caio Machado sobem ao cage da edição de número 179, da liga norte-americana Legacy Fighting Alliance (LFA), para defender as cores do Estado de Pernambuco. Desta vez, o evento acontece em terras cariocas.

A olindense de 22 anos, Nicoly Pedroza, se mantém invicta na modalidade e para manter a marca, ela terá pela frente a mineira Tayná Lamounier, também conhecida como “Trator”, e que não sabe o que é perder desde 2021. A luta é válida pela categoria peso-galo feminino (até 61kg).

Para Caio Machado, além de vencer, o atleta terá também o desafio de encantar o público. O olindense de 30 anos, recebeu, carinhosamente, o apelido de “lionheart”, após demonstrar uma persistência inabalável em suas lutas. Um exemplo disso foi sua última luta contra Ilyor Bakhtiyar, do Quirguistão, onde Caio estava em desvantagem, mas conseguiu virar o jogo e aplicar um mata-leão no adversário, garantindo a vitória.

O pernambucano terá pela frente o mineiro Felipe Oliveira, que vive uma boa fase e conquistou a vitória em suas cinco últimas lutas.

Serviço



LFA 179

Nicoly Pedroza x Tayna Lamounier

Caio Machado x Felipe Oliveira

Data: 23 de Março

Local: Arena 1 do Parque Olímpico, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

Horário: a partir das 15h30

Onde assistir: UFC Fight Pass

Veja também

Boxe Luciano Todo Duro anuncia luta contra o baiano Jailson Jaula