COPA DO MUNDO Nigéria fora da Copa do Mundo de 2026: técnico acusa Congo de 'bruxaria' nos pênaltis Seleção nigeriana caiu nas penalidades e ficou fora da Copa de 2026

A Nigéria voltou a ficar fora de uma Copa do Mundo — e, desta vez, a eliminação veio acompanhada de uma acusação insólita.

Após a derrota para a República Democrática do Congo nos pênaltis nesse domingo (16), o técnico Éric Chelle surpreendeu ao afirmar que os adversários teriam recorrido a “bruxaria” durante a disputa de penalidades.

A partida, que valia vaga nas Eliminatórias para o Mundial de 2026, terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal. Frank Onyeka abriu o placar, mas Meschack Elia empatou e levou a decisão para as penalidades.

A RD Congo venceu por 4 a 3, garantindo a continuidade no torneio e deixando a Nigéria fora da Copa pela segunda edição consecutiva — a terceira desde 2006.

"Durante toda a decisão por pênaltis, um tipo da RD Congo fez bruxaria. Todas as vezes… todas as vezes. Por isso é que fiquei um pouco nervoso depois", declarou Chelle, visivelmente irritado após a partida.

Questionado sobre o que teria presenciado, o técnico fez um gesto com o braço e disse não saber exatamente o que era.

"Algo assim... não sei se era água ou outra coisa qualquer", afirmou em entrevista à CNN.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o treinador nigeriano tentando discutir com membros da comissão técnica congolesa pouco antes da última cobrança, em meio à confusão à beira do campo.

