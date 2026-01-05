Seg, 05 de Janeiro

Copa Africana

Nigéria goleia Moçambique e vai às quartas de final da Copa Africana

As 'Super Águias' enfrentarão o vencedor do confronto das oitavas de final entre Argélia e República Democrática do Congo, que será disputado na terça-feira, em Rabat

A Nigéria venceu por 4 a 0 o Moçambique nesta segunda-feira (5), em Fez, no MarrocosA Nigéria venceu por 4 a 0 o Moçambique nesta segunda-feira (5), em Fez, no Marrocos - Foto: SEBASTIEN BOZON/AFP

A Nigéria, impulsionada pela dupla Osimhen e Lookman, garantiu facilmente a classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações com uma goleada por 4 a 0 sobre Moçambique nesta segunda-feira (5), em Fez, no Marrocos.

As ‘Super Águias’ enfrentarão o vencedor do confronto das oitavas de final entre Argélia e República Democrática do Congo, que será disputado na terça-feira, em Rabat.

Sob uma forte chuva que caiu em Fez, assim como em todo o país, Ademola Lookman, eleito 'Jogador Africano do Ano' em 2024, confirmou o domínio nigeriano aos 20 minutos, abrindo o cartaz após um passe de Akor Adams.

Cinco minutos depois, Victor Osimhen, que recebeu o mesmo prêmio de Lookman, mas no ano anterior, ampliou a vantagem após uma assistência de seu companheiro (25').

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sevilla FC (@sevillafc)

O atacante, que trocou uma máscara protetora que usava há quatro anos, teve um gol anulado aos 2 minutos por impedimento.

A dupla dinâmica começou novamente no início do segundo tempo, com uma tocada iniciada por Lookman na área, pela esquerda, e finalizada por Osimhen (48').

Adams, atacante do Sevilla, selou a vitória com um chute potente após mais uma assistência de Lookman (76').

A Argélia, outra seleção com três vitórias na fase de grupos, e a República Democrática do Congo, que eliminou nos pênaltis nas Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026, podem se preparar para um confronto difícil: as 'Super Águias' são agora séries candidatas ao título.

