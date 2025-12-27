Sáb, 27 de Dezembro

Copa Africana

Nigéria vence Tunísia e garante nas oitavas da Copa Africana

Jogando como armador, Lookman foi o destaque do jogo mais emocionante da CAN até aqui, com assistências para Victor Osimhen (44') e Wilfred Ndidi (50')

Jogando como armador, Lookman foi o destaque do jogo mais emocionante da CAN até aquiJogando como armador, Lookman foi o destaque do jogo mais emocionante da CAN até aqui - Foto: Reprodução/@ng_supereagles

A Nigéria, liderada por Ademola Lookman, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN), no Marrocos, graças à vitória por 3 a 2 sobre a Tunísia neste sábado (27), em Fez.

Jogando como armador, Lookman foi o destaque do jogo mais emocionante da CAN até aqui, com assistências para Victor Osimhen (44') e Wilfred Ndidi (50'), além de ter marcado ele mesmo (67') para colocar os nigerianos com 3 a 0 de vantagem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por MTN Nigeria (@mtnng)

A Tunísia pressionou no final da partida e diminuiu o placar com Montassar Talbi (74') e Ali Abdi (87') cobrando pênalti, mas a ocorrência foi tardia e impediu a vitória da Nigéria, que depois de vencer a Tanzânia na estreia (2 a 1), se isola na liderança do Grupo C da CAN com seis pontos e avança às oitavas.

Os tunisianos ficam na segunda colocação com três pontos, à frente da Tanzânia e Uganda, que horas antes empataram em 1 a 1 e têm um ponto cada.

