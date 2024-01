Night Riders 2024 divulga data da etapa em Recife

A- A+

O Night Riders 2024 divulgou a data da etapa Recife. A tradicional pedalada terá largada acontecendo no Cais da Alfândega, no dia 27 de janeiro, às 20h.

O Night Riders tem um percurso de 10 km e tem duração máxima de prova de duas horas. O evento não disponibiliza premiação, nem geral, nem por faixa etária.

Os participantes têm a opção de se inscreverem gratuitamente, com direito a número no peito e medalha pós-prova, através do site. Para aqueles que desejam obter mais itens, a organização disponibiliza a opção de kit contendo camiseta, sacochila, medalha pós-prova, capacete e bicicleta, com um valor final de 3x R$ 266,66.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas até três dias antes da realização do evento. O limite de participação mínima é de 10 anos de idade e os atletas menores de 18 anos só poderão participar do Evento com autorização prévia por escrito dos pais ou do responsável legal.

