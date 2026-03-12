Qui, 12 de Março

Seleção Brasileira

Nike lança nova camisa número 2 do Brasil para a Copa do Mundo; veja fotos

Em parceria com a Jordan, uniforme deve estrear com a França, no próximo dia 26, em amistoso nos Estados Unidos

Nova camisa do Brasil para a Copa do MundoNova camisa do Brasil para a Copa do Mundo - Foto: Divulgação/Nike/Jordan

Com a proximidade da Copa do Mundo, a Nike lançou nesta quinta-feira (12), em São Paulo, a nova camisa número 2 que a Seleção Brasileira usará no Mundial. A peça foi feita em parceria com a Jordan, marca do ex-jogador de basquete Michael Jordan.

Na cor azul e com detalhes preto, o uniforme foi inspirado em animais predadores brasileiros. Esta é a primeira vez que uma seleção será vestida pela Jordan. O uniforme estreará no próximo dia 26, em amistoso do Brasil contra a França, nos Estados Unidos. 

A expectativa é que o uniforme número um, na cor amarela, seja lançado ao longo dos próximos dias. O padrão tradicional deve ser usado contra a Croácia, no dia 31 de março. 

Além do uniforme azul, a Nike ainda lançou outras peças da coleção que marca a parceria entre a Seleção e a Jordan. Camisa, bermuda, agasalho e casaco foram divulgados nas cores azul e com a marca do ex-jogador de basquete. 

Confira imagens
 

  • Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
    Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
  • Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
    Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
  • Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
    Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
  • Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
    Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
  • Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
    Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
  • Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
    Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan

