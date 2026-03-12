Nike lança nova camisa número 2 do Brasil para a Copa do Mundo; veja fotos
Em parceria com a Jordan, uniforme deve estrear com a França, no próximo dia 26, em amistoso nos Estados Unidos
Com a proximidade da Copa do Mundo, a Nike lançou nesta quinta-feira (12), em São Paulo, a nova camisa número 2 que a Seleção Brasileira usará no Mundial. A peça foi feita em parceria com a Jordan, marca do ex-jogador de basquete Michael Jordan.
Na cor azul e com detalhes preto, o uniforme foi inspirado em animais predadores brasileiros. Esta é a primeira vez que uma seleção será vestida pela Jordan. O uniforme estreará no próximo dia 26, em amistoso do Brasil contra a França, nos Estados Unidos.
Leia também
• Aos 41 anos, Thiago Silva mira retorno a seleção e revela conversa com Ancelotti
• Neymar é poupado pelo Santos em Mirassol em jogo no qual seria observado de perto por Ancelotti
• Após Rodrygo, Ancelotti perde Caio Henrique para amistosos contra França e Croácia
A expectativa é que o uniforme número um, na cor amarela, seja lançado ao longo dos próximos dias. O padrão tradicional deve ser usado contra a Croácia, no dia 31 de março.
Além do uniforme azul, a Nike ainda lançou outras peças da coleção que marca a parceria entre a Seleção e a Jordan. Camisa, bermuda, agasalho e casaco foram divulgados nas cores azul e com a marca do ex-jogador de basquete.
Confira imagens
- Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
- Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
- Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
- Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
- Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan
- Nova camisa do Brasil para a Copa do Mundo. Foto: Divulgação/Nike/Jordan