BASQUETE Nikola Jokic lidera Nuggets contra Kings e Pelicans encerram sequência de sete derrotas na NBA Jogador esloveno acertou 14 de 16 arremessos, garantindo uma grande vantagem no placar

Contando com uma atuação inspirada de Nikola Jokic, o Denver Nuggets não tomou conhecimento do rival na noite desta quinta-feira e superou o Sacramento Kings por 136 a 105 em jogo válido pela temporada regular da NBA no Golden Center 1. O pivô assinalou 36 pontos e pegou ainda 12 rebotes.

Bastante presente tanto na marcação quanto nas tramas ofensivas, o jogador sérvio contribuiu ainda com oito assistências e ajudou sua equipe a derrotar o Sacramento pela terceira vez em quatro compromissos na temporada.

Na partida, Jokic acertou 14 de 16 arremessos, incluindo duas bolas de três pontos e converteu seis de oito lances livres, ajudando a construir a boa vantagem no placar. Com a vitória sob controle, ele nem participou do último quarto.

Pelo lado dos Kings, Malik Monk foi o maior pontuador de seu time ao anotar 18 pontos. No entanto, o seu time continua em má fase na competição. Esta foi a sexta derrota em sete partidas.

Em uma rodada que contou com mais três confrontos, o New Orleans Pelicans encerrou uma sequência de sete derrotas com uma vitória contundente sobre o Portland Trail Blazers no Smoothie King Center, pelo placar de 143 a 120.

Liderados por Trey Murphy III (24) e Jordan Poole (22), os Pelicans imprimiram um ritmo forte desde o início e fecharam o primeiro quarto vencendo por 39 a 30. Bryce McGowens também teve papel decisivo na partida ao converter todas as cinco tentativas de cestas triplas.

Esta foi a segunda vitória da franquia de New Orleans desde que James Borrego assumiu a função como novo treinador do elenco principal em substituição a Willie Green, que foi demitido no último dia 15 de novembro.

Já no Portland Trail Blazers, que sofreu a sua sexta derrota em sete confrontos, o maior pontuador da equipe foi Shaedon Sharpe. O ala-armador terminou o duelo com 21 pontos assinalados.

Confira os jogos da noite desta quinta-feira

Houston Rockets 115 x 113 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 116 x 101 Boston Celtics

New Orleans Pelicans 143 x 120 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 105 x 136 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Brooklyn Nets

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves

