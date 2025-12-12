Sex, 12 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BASQUETE

Nikola Jokic lidera Nuggets contra Kings e Pelicans encerram sequência de sete derrotas na NBA

Jogador esloveno acertou 14 de 16 arremessos, garantindo uma grande vantagem no placar

Reportar Erro
Nikola Jokic, do Denver Nuggets, marcando outro jogador do Sacramento Kings durante o primeiro tempo da partidaNikola Jokic, do Denver Nuggets, marcando outro jogador do Sacramento Kings durante o primeiro tempo da partida - Foto: Thearon W. Henderson / Getty Images via AFP

Contando com uma atuação inspirada de Nikola Jokic, o Denver Nuggets não tomou conhecimento do rival na noite desta quinta-feira e superou o Sacramento Kings por 136 a 105 em jogo válido pela temporada regular da NBA no Golden Center 1. O pivô assinalou 36 pontos e pegou ainda 12 rebotes.

Bastante presente tanto na marcação quanto nas tramas ofensivas, o jogador sérvio contribuiu ainda com oito assistências e ajudou sua equipe a derrotar o Sacramento pela terceira vez em quatro compromissos na temporada.

Na partida, Jokic acertou 14 de 16 arremessos, incluindo duas bolas de três pontos e converteu seis de oito lances livres, ajudando a construir a boa vantagem no placar. Com a vitória sob controle, ele nem participou do último quarto.

Leia também

• Thunder bate os Suns e iguala recorde da NBA de melhor início de temporada: Spurs vencem Lakers

• Neymar fica no Santos para 2026? Entenda situação e saiba qual deve ser o futuro do craque

• Jalen Brunson faz 35 pontos, Knicks batem Raptors e vão à semifinal da NBA Cup pela 1ª vez

Pelo lado dos Kings, Malik Monk foi o maior pontuador de seu time ao anotar 18 pontos. No entanto, o seu time continua em má fase na competição. Esta foi a sexta derrota em sete partidas.

Em uma rodada que contou com mais três confrontos, o New Orleans Pelicans encerrou uma sequência de sete derrotas com uma vitória contundente sobre o Portland Trail Blazers no Smoothie King Center, pelo placar de 143 a 120.

Liderados por Trey Murphy III (24) e Jordan Poole (22), os Pelicans imprimiram um ritmo forte desde o início e fecharam o primeiro quarto vencendo por 39 a 30. Bryce McGowens também teve papel decisivo na partida ao converter todas as cinco tentativas de cestas triplas.

Esta foi a segunda vitória da franquia de New Orleans desde que James Borrego assumiu a função como novo treinador do elenco principal em substituição a Willie Green, que foi demitido no último dia 15 de novembro.

Já no Portland Trail Blazers, que sofreu a sua sexta derrota em sete confrontos, o maior pontuador da equipe foi Shaedon Sharpe. O ala-armador terminou o duelo com 21 pontos assinalados.

Confira os jogos da noite desta quinta-feira
Houston Rockets 115 x 113 Los Angeles Clippers
Milwaukee Bucks 116 x 101 Boston Celtics
New Orleans Pelicans 143 x 120 Portland Trail Blazers
Sacramento Kings 105 x 136 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira
Charlotte Hornets x Chicago Bulls
Detroit Pistons x Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers x Indiana Pacers
Washington Wizards x Cleveland Cavaliers
Memphis Grizzlies x Utah Jazz
Dallas Mavericks x Brooklyn Nets
Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves

Reportar Erro

Veja também

Newsletter