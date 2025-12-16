Nikola Jokic vence duelo com Alperen Sengun e Nuggets batem Rockets na prorrogação pela NBA
Nuggets emplacaram a sua quinta vitória seguida na competição
No duelo particular de Nikola Jokic contra o turco Alperen Sengun, o jogador sérvio levou a melhor e contribuiu para uma vitória, na prorrogação, do Denver Nuggets sobre o Houston Rockets, pelo placar de 128 a 125, em partida realizada na Ball Arena, na noite desta segunda-feira (15), pela NBA.
A atuação do pivô no triunfo foi coroada com seu 12º "triple-double" na temporada ao anotar 39 pontos, pegar 15 rebotes e contribuir com dez assistências em um confronto que reuniu duas grandes equipes.
QUE ARREMESSO ABSURDO DO NIKOLA JOKIC pic.twitter.com/INcuksRwu3— NBA do Povo (@NBAdoPovo) December 16, 2025
Os Nuggets emplacaram a sua quinta vitória seguida, ocupam o segundo lugar no lado Oeste, e Jokic festejou a dedicação da franquia, que não desistiu de buscar o resultado positivo até o fim.
"Eles (Rockets) têm um time muito talentoso, mas buscamos nosso objetivo. Foi um jogo muito bom para nós. Se conseguirmos a classificação, acho que vai ser muito interessante", afirmou o pivô.
Quem também brilhou pelo time vencedor foi Jamal Murray (35). No tempo extra, ele foi responsável por seis dos 11 pontos convertidos pela equipe do Colorado. Na partida, o armador foi extremamente eficiente e converteu 14 de seus 15 lances livres.
Pelo lado dos Rockets, Alperen Sengun foi o destaque. Com 33 pontos, dez assistências e dez rebotes, ele obteve o seu primeiro "triple-double" da temporada. O resultado,porém mostrou a oscilação da franquia como visitante, já que esta foi a terceira derrota consecutiva longe de seus domínios.
A rodada da noite desta segunda-feira teve um total de cinco duelos. Em outro compromisso bastante movimentado, o Utah Jazz derrotou o Dallas Mavericks por 140 a 133. Apesar dos 42 pontos assinalados, Cooper Flagg não conseguiu evitar a derrota de sua equipe, no Delta Center, em outro jogo que precisou de prorrogação.
Confira os jogos da noite desta segunda-feira:
Boston Celtics 105 x 112 Detroit Pistons
Miami Heat 96 x 106 Toronto Raptors
Utah Jazz 140 x 133 Dallas Mavericks
Denver Nuggets 128 x 125 Houston Rockets
Los Angeles Clippers 103 x 121 Memphis Grizzlies
Acompanhe a partida desta terça (16):
New York Knicks x San Antonio Spurs